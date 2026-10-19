Відомий український тренер Олег Федорчук поділився думками про відставку Ігоря Костюка. Це він зробив в інтерв'ю для сайту sport.ua.

Що про Костюка сказав Федорчук

Олег Федорчук сказав, що головною проблемою Костюка в Динамо стало те, що він не зміг стати ватажком команди. Футболісти ж – тонкі психологи. Вони відчувають, чи є в тренера цей важливий інстинкт і, відштовхуючись від цього, формують свою поведінку.

На мою думку, відставка Костюка була тільки питанням часу. Уболівальники так і не дочекались очікуваних зрушень у командних діях Динамо,

– зазначив український тренер.

Він додав, що Костюк так і не зміг визначитись із виконавцями, які б склали кістяк столичної команди. Яскравим прикладом цього, за словами Федорчука, стала ситуація з воротарями в Динамо, через яку киянам довелось терміново орендувати Бущана в Полісся.

Найгірше те, що після поразки Поліссю Динамо, вважає фахівець, вибуло з чемпіонських перегонів.

Як Федорчук ставиться до призначення Кендзьорека в. о. головного тренера Динамо

Федорчук зауважив, аби оцінювати тренерські вміння Кендзьорека, треба бути всередині команди. Утім відомо, що поляк був у тренерському штабі Костюка та відповідав за стандартні положення в обороні й атаці.

Звісно, цього замало, щоб бути наставником команди на постійній основі. Хоча можна пригадати кейс Сергія Реброва. Наприклад те, що одним із асистентів у Динамо в нього був Рауль Ріанчо, який працював тренером із фізичної підготовки. Після відставки Реброва іспанець безапеляційно заявляв, що готовий повноцінно очолити першу команду,

– наголосив Федорчук.

Тренер підкреслив, що до цього в підсумку справа все ж не дійшла. Тому, на його думку, схожа ситуація буде й з Кендзьореком. Це просто тимчасовий варіант.

Що відомо про звільнення Костюка

Президент Динамо Ігор Суркіс звільнив Ігоря Костюка з посади головного тренера Динамо після поразки киян від Полісся з рахунком 1:3. Столична команда з 5 хвилини грала в більшості.

Після вилучення воротаря поліщуків Кудрика кияни навіть змогли забити першими. Це зробив Михавко після кутового. Та дуже швидко господарі відігрались також завдяку корнеру, подачу з якого замкнув Краснопір. Пізніше нападник збірної України оформив хеттрик і приніс "вовкам" перемогу.