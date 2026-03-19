Выход на чемпионат мира-2026 был главной задачей для тренерского штаба Сергея Реброва в течение последнего времени. Как сообщает ТаТоТаке, именно от этого и зависит дальнейшая судьба наставника.

Что будет с Ребровым?

Отмечается, что Ребров может оставить свою позади уже в конце текущего месяца. Это произойдет в том случае, если сборная Украины не выйдет на ЧМ-2026.

Контракт наставника со сборной действует до 30 июля 2026 года. Поражение же в раунде плей-офф отбора может заставить УАФ досрочно попрощаться с Сергеем.

Ранее в январе президент УАФ Андрей Шевченко выражал поддержку Реброву и не готов был обсуждать вопрос его увольнения. Напомним, что тренер работает со сборной Украины с июня 2023 года.

В 32-х матчах под руководством коуча команда одержала 15 побед, 8 ничьих и 9 поражений. При Реброве сборная Украины квалифицировалась на Евро-2024, но там заняла последнее место в группе.

Как сборной Украины попасть на ЧМ-2026?