Ребров может неожиданно покинуть сборную Украины уже в ближайшее время
Сборная Украины по футболу готовится к решающим матчам квалификации на чемпионат мира-2026. Уже в марте станет известно, сыграет ли наша команда на Мундиале.
Выход на чемпионат мира-2026 был главной задачей для тренерского штаба Сергея Реброва в течение последнего времени. Как сообщает ТаТоТаке, именно от этого и зависит дальнейшая судьба наставника.
Что будет с Ребровым?
Отмечается, что Ребров может оставить свою позади уже в конце текущего месяца. Это произойдет в том случае, если сборная Украины не выйдет на ЧМ-2026.
Контракт наставника со сборной действует до 30 июля 2026 года. Поражение же в раунде плей-офф отбора может заставить УАФ досрочно попрощаться с Сергеем.
Ранее в январе президент УАФ Андрей Шевченко выражал поддержку Реброву и не готов был обсуждать вопрос его увольнения. Напомним, что тренер работает со сборной Украины с июня 2023 года.
В 32-х матчах под руководством коуча команда одержала 15 побед, 8 ничьих и 9 поражений. При Реброве сборная Украины квалифицировалась на Евро-2024, но там заняла последнее место в группе.
Как сборной Украины попасть на ЧМ-2026?
- У квалификации ЧМ-2026 сборная Украины заняла второе место в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Это дозвлило "сине-желтым" выйти в стыковые матчи.
- Первым нашим соперником в раунде плей-офф станет сборная Швеции. Встреча запланирована на 26 марта в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте, сообщает УАФ.
- Успех в этой встрече выведет Украину в финал плей-офф. Там за путевку на ЧМ-2026 подопечные Реброва сразятся с победителем пары Польша – Албания. Этот матч пройдет 31 марта.
- Если Украине удастся выйти на Мундиаль, то она попадет в группу с Нидерландами, Тунисом и Японией. Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.