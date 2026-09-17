О смерти Чепикова сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Чепиков голосовал "за независимость" Донецка и Луганска

После завершения спортивной карьеры Чепиков ушел в политику, стал депутатом Госдумы от Свердловской области.

В 2022 году он попал под санкции Евросоюза, США, Канады и ряда стран Европы в связи с поддержкой войны России против Украины. В частности, он голосовал за признание независимости "так называемых республик" в оккупированных Донецке и Луганске.

Чепиков – двукратный олимпийский чемпион по биатлону. Он стал победителем Олимпийских игр 1988 года в Калгари в эстафете 4×7,5 километра, а также олимпийским чемпионом 1994 года в Лиллехаммере в спринте. Кроме того, трижды завоевывал серебро на Олимпийских играх и один раз – бронзу.

На чемпионатах мира Чепиков дважды становился чемпионом (в 1989 и 2006 годах), восемь раз завоевывал серебро и трижды – бронзу. В 1990 и 1991 годах он выигрывал Кубок мира.



Сергей Чепиков / Фото российских СМИ

В 1988 году ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. Позже он работал тренером-консультантом сборной России по биатлону и вице-президентом Союза биатлонистов России.

Напомним, недавно известный российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в США за Вашингтон Кэпиталз, принял участие в предвыборном ролике "Единой России".

По данным СМИ, спортсмена хотели видеть одним из лидеров списка партии Владимира Путина на выборах в Госдуму. Однако сам хоккеист отказался из-за нежелания играть такую роль.

Позор представителя клуба Вашингтон Кэпиталз прокомментировал легендарный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек. Он считает, что пример Овечкина демонстрирует, почему россиян не стоит допускать на международную арену.