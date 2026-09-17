Про смерть Чепікова повідомив голова пресслужби Союзу біатлоністів Росії Сергій Авер'янов.

Чепіков голосував "за незалежність" Донецька та Луганська

Після завершення спортивної кар'єри Чепіков подався у політику, став депутатом Держдуми від Свердловської області.

У 2022 році він потрапив під санкції Євросоюзу, США, Канади та ряду країн Європи у зв'язку з підтримкою війни Росії проти України. Зокрема, він голосував про визнання незалежності "так званих республік" в окупованому Донецьку та Луганську.

Чепіков – дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону. Він став переможцем Олімпійських ігор 1988 року в Калгарі в естафеті 4×7,5 кілометра, а також олімпійським чемпіоном 1994 року в Ліллехаммері у спринті. Орім того, тричі вигравав срібло Олімпійських ігор і один раз здобув бронзову медаль.

На чемпіонатах світу Чепіков двічі ставав чемпіоном (1989 і 2006 років), вісім разів завойовував срібло та тричі – бронзу. У 1990 та 1991 роках він вигравав Кубок світу.



Сергій Чепіков / Фото російські ЗМІ

У 1988 році йому було присвоєно звання заслуженого майстра спорту СРСР. Пізніше він працював тренером-консультантом збірної Росії з біатлону та віцепрезидентом Союзу біатлоністів Росії.

Нагадаємо, нещодавно відомий російський хокеїст Олександр Овечкін, який виступає у США за Вашингтон Кепіталз, взяв участь у передвиборчому ролику "Єдиної Росії".

За даними ЗМІ, спортсмена хотіли бачити одним з лідерів списку партії Володимира Путіна на виборах до Держдуми. Проте сам хокеїст відмовився через небажання мати таку роль.

Ганьбу представника клубу Вашингтон Кепіталз прокоментував легендарний володар Кубка Стенлі чех Домінік Гашек. Він вважає, що приклад Овечкіна демонструє, чому росіян не варто допускати до міжнародної арени.