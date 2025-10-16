Во вторник, 14 октября, состоялись матчи баскетбольной Евролиги. В одном из них сербская Црвена Звезда дома принимала литовский Жальгирис.

Перед стартом этой игры хозяева отметились позорным перформансом. Они в очередной раз продемонстрировали, что являются "братушками" России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Butasport.

Как Црвена Звезда пробила дно?

На арене в Белграде организаторы решили продемонстрировать публично свою лояльность к стране, которая пытается уничтожить Украину. Они включили песню сербской исполнительницы Павлины Радованович под названием "Россия, моя любимая".

На трибунах при этом фанаты держали пророссийские баннеры. На одном из них, в частности, было написано "Слава России".

Позорный перформанс Црвены Звезды: смотрите видео

К слову. В конце концов матч закончился победой сербов со счетом 88:79. Благодаря этому они поднялись на 12 место в турнирной таблице Евролиги, а Жальгирис продолжил ее возглавлять.

Отметим, что такой перформанс стал показательным и сделан перед матчем с литовцами совсем неслучайно. Жальгирис известен своей поддержкой Украины, поэтому сербы решили сделать выезд для этого клуба и его болельщиков максимально некомфортным.

Что известно о поддержке Жальгириса?