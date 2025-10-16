У вівторок, 14 жовтня, відбулися матчі баскетбольної Євроліги. В одному з них сербська Црвена Звезда вдома приймала литовський Жальгіріс.

Перед стартом цієї гри господарі відзначилися ганебним перформансом. Вони вчергове продемонстрували, що є "братушками" Росії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Butasport.

Читайте також Писали, що повісять мого батю: син Кличка пригадав перші дні війни

Як Црвена Звезда пробила дно?

На арені у Белграді організатори вирішили продемонструвати публічно свою лояльність до країни, яка намагається знищити Україну. Вони ввімкнули пісню сербської виконавиці Павлини Радованович під назвою "Росія, моя улюблена".

На трибунах при цьому фанати тримали проросійські банери. На одному з них, зокрема, було написано "Слава Росії".

Ганебний перформанс Црвени Звезди: дивіться відео

До слова. Врешті-решт матч закінчився перемогою сербів з рахунком 88:79. Завдяки цьому вони піднялися на 12 місце в турнірній таблиці Євроліги, а Жальгіріс продовжив її очолювати.

Зазначимо, що такий перформанс став показовим і зроблений перед матчем з литовцями зовсім невипадково. Жальгіріс відомий своєю підтримкою України, тому серби вирішили зробити виїзд для цього клубу та його вболівальників максимально некомфортним.

Що відомо про підтримку Жальгіріса?