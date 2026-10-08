Демонстранты собрались, чтобы выразить протест против Овечкина перед первым домашним матчем Вашингтона в новом сезоне НХЛ, сообщает журналист Остап Яриш.

Овечкин – последователь Путина в спорте

Украинский журналист опубликовал в соцсети X кадры протеста против Александра Овечкина, который поддерживает президента России Владимира Путина и его партию. На кадрах видно немало демонстрантов с украинской символикой и лозунгами против спортсмена из России.

В Вашингтоне протестовали против Овечкина: смотрите видео

Овечкин является одним из самых последовательных сторонников Путина в спортивном мире. Недавно он снялся в пропагандистском видеоролике партии "Единая Россия" как единомышленник министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Именно об этом напомнили участники протеста в Вашингтоне.

Овечкин снялся в агитационном ролике партии Путина: смотрите видео

В США не осудили поступок Овечкина

Участие спортсмена в агитации за политическую партию Путина вызвало громкий скандал. В частности, легендарный в прошлом обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек заявил, что пример Овечкина демонстрирует, почему россиян не стоит допускать на международную арену.

Бывший хоккеист выразил возмущение тем, что действующий игрок НХЛ прямо призвал поддерживать партию, ответственную за военные преступления в Украине. Однако в клубе Овечкина заявили, что не видят проблемы в том, что он поддержал партию Путина.

Сам же хоккеист сказал, что якобы удивлен критикой в свой адрес, и объяснил свое решение тем, что поддерживает то, что происходит в России. Также Овечкин заявил, что не разбирается в политике и при этом желает мира Украине.

Напомним, сезон 2026/2027 станет последним в карьере хоккеиста, после чего он планирует уйти на спортивную пенсию. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 забитыми шайбами, а также занимает второе место по общему количеству голов в НХЛ, учитывая плей-офф.