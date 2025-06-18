Британских баскетболистов дисквалифицировали из-за договорных игр: детали скандала
- Шестеро баскетболистов из Surrey Scorchers дисквалифицированы за участие в договорных матчах в 2022-2023 годах, изменяя результаты за денежное вознаграждение.
- Куинси Тейлор и Чарльстон Доббс получили пожизненную дисквалификацию и штраф в 3 тысячи фунтов, тогда как другие игроки получили различные сроки дисквалификаций и глобальные отстранения от ФИБА.
- В спортивных организациях подтвердили нулевую толерантность к коррупции, подчеркивая важность честности и прозрачности в спорте.
В Великобритании развернулся громкий скандал в баскетболе. Шестерых баскетболистов дисквалифицировали за манипуляции с результатами.
Шестеро бывших игроков Surrey Scorchers оказались в центре громкого скандала. Их уличили в участии в договорных матчах, за что были наложены жесткие санкции, пишет 24 канал со ссылкой на iGB.
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Детали скандала с участием спортсменов
Расследование Британской комиссии по азартным играм установило, что в 2022-2023 годах результаты по меньшей мере шести поединков были изменены путем манипуляций, за которые баскетболисты получали денежное вознаграждение.
Жесткие санкции получили Куинси Тейлор и Чарльстон Доббс, а именно речь идет о пожизненной дисквалификации и штрафе в размере 3 тысячи фунтов с каждого.
Шакем Джонстон и Падиет Ван получили глобальное отстранение от ФИБА, а Джошуа Макфолли не сможет участвовать в соревнованиях 2034 года. Дин Волисс получил штраф и дисквалификацию на три года.
В спортивных организациях отметили нулевую толерантность к коррупции в спорте и заявили о приоритетности принципов честности и прозрачности в баскетболе.