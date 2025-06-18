Шестеро колишніх гравців Surrey Scorchers опинилися в центрі гучного скандалу. Їх викрили в участі в договірних матчах, за що було накладено жорсткі санкції, пише 24 канал з посиланням на iGB.

Читайте також Створив диво під сирену: баскетболіст закинув фантастичний триочковий через весь майданчик

Деталі скандалу за участі спортсменів

Розслідування Британської комісії з азартних ігор встановило, що у 2022-2023 роках результати щонайменше шістьох поєдинків були змінені шляхом маніпуляцій, за які баскетболісти отримували грошову винагороду.

Найжорсткіші санкції отримали Квінсі Тейлор та Чарльстон Доббс, а саме мова йде про довічну дискваліфікацію та штраф у розмірі 3 тисячі фунтів з кожного.

Шакем Джонстон та Падієт Ван отримали глобальне відсторонення від ФІБА, а Джошуа Макфоллі не зможе брати участь у змаганнях 2034 року. Дін Волісс отримав штраф та дискваліфікацію на три роки.

В спортивних організаціях наголосили на нульовій толерантності до корупції у спорті та заявили про пріоритетність принципів чесності та прозорості в баскетболі.