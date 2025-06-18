Шестеро бывших игроков Surrey Scorchers оказались в центре громкого скандала. Их уличили в участии в договорных матчах, за что были наложены жесткие санкции, пишет 24 канал со ссылкой на iGB.

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Детали скандала с участием спортсменов

Расследование Британской комиссии по азартным играм установило, что в 2022-2023 годах результаты по меньшей мере шести поединков были изменены путем манипуляций, за которые баскетболисты получали денежное вознаграждение.

Жесткие санкции получили Куинси Тейлор и Чарльстон Доббс, а именно речь идет о пожизненной дисквалификации и штрафе в размере 3 тысячи фунтов с каждого.

Шакем Джонстон и Падиет Ван получили глобальное отстранение от ФИБА, а Джошуа Макфолли не сможет участвовать в соревнованиях 2034 года. Дин Волисс получил штраф и дисквалификацию на три года.

В спортивных организациях отметили нулевую толерантность к коррупции в спорте и заявили о приоритетности принципов честности и прозрачности в баскетболе.