В ноябре 2024 года Netflix анонсировал выход документального фильма о Винисиусе Жуниоре в 2025 году. Кинолента посвящена жизни и карьере лидера мадридского Реала.

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Почему Валенсия против фильма

Испанский клуб возмутился из-за эпизода фильма, где был изображен матч 23 мая 2023 года, в котором встречались Валенсия и Реал, пишет 24 канал со ссылкой на Relevo. По мнению представителей Валенсии компания Netflix сманипулировала изображениями, показав расистский скандал, развернувшийся вокруг Винисиуса Жуниора в том поединке.

В указанном эпизоде фанаты "летучих мышей" выкрикивали в бой бразильского футболиста слово "дурак", однако в фильме можно увидеть на экране слово "обезьяна", что расценивается как расистский термин.

Представители Валенсии считают, что фильм способен причинить значительный вред имиджу клуба, поскольку он искажает реальность и завуалирует факты.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Винисиус Жуниор сыграл 50 матчей за Реал, в которых забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.