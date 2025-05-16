У листопаді 2024 року Netflix анонсував вихід документального фільму про Вінісіуса Жуніора у 2025 році. Кінострічка присвячена життю та кар'єрі лідера мадридського Реала.

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Чому Валенсія проти фільму

Іспанський клуб обурився через епізод фільму, де було зображено матч 23 травня 2023 року, в якому зустрічалися Валенсія та Реал, пише 24 канал з посиланням на Relevo. На думку представників Валенсії компанія Netflix зманіпулювала зображеннями, показавши расистський скандал, що розгорнувся навколо Вінісіуса Жуніора в тому поєдинку.

У вказаному епізоді фанати "кажанів" вигукували у бій бразильського футболіста слово "дурень", однак у фільмі можна побачити на екрані слово "мавпа", що розцінюється як расистський термін.

Представники Валенсії вважають, що фільм здатний заподіяти значної шкоди іміджу клубу, оскільки він спотворює реальність та завуальовує факти.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Вінісіус Жуніор зіграв 50 матчів за Реал, у яких забив 20 голів та віддав 16 результативних передач.