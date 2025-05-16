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Sport News 24 Футбол Валенсія готує позов на Netflix через фільм про Вінісіуса
16 мая, 17:55
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Валенсия готовит иск на Netflix из-за фильма о Винисиусе

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Валенсия готовит иск против Netflix из-за фильма о Винисиуса Жуниора, обвиняя в искажении изображения расистского инцидента.
  • В фильме эпизод матча между Валенсией и Реалом показывает ложное использование расистского термина, что вредит имиджу клуба.
  • Отмечено, что Винисиус Жуниор в сезоне-2024/2025 сыграл 50 матчей за Реал, забил 20 голов и отдал 16 ассистов.

Валенсия вместе со своей юридической командой готовит иск против компании Netflix. Все из-за фильма о футболисте Реала Винисиуса Жуниора.

В ноябре 2024 года Netflix анонсировал выход документального фильма о Винисиусе Жуниоре в 2025 году. Кинолента посвящена жизни и карьере лидера мадридского Реала.

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Почему Валенсия против фильма

Испанский клуб возмутился из-за эпизода фильма, где был изображен матч 23 мая 2023 года, в котором встречались Валенсия и Реал, пишет 24 канал со ссылкой на Relevo. По мнению представителей Валенсии компания Netflix сманипулировала изображениями, показав расистский скандал, развернувшийся вокруг Винисиуса Жуниора в том поединке.

В указанном эпизоде фанаты "летучих мышей" выкрикивали в бой бразильского футболиста слово "дурак", однако в фильме можно увидеть на экране слово "обезьяна", что расценивается как расистский термин.

Представители Валенсии считают, что фильм способен причинить значительный вред имиджу клуба, поскольку он искажает реальность и завуалирует факты.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Винисиус Жуниор сыграл 50 матчей за Реал, в которых забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.