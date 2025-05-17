17 мая, 17:45
Футболка Шахтера на вершине Эвереста: украинский альпинист покорил новый рекорд
Основні тези
- Украинский альпинист Валентин Сипавин поднял футболку Шахтера на Эверест, которую выставят на благотворительный аукцион.
- Сипавин с Харьковщины уже восемь раз покорял Эверест, что является беспрецедентным достижением для украинского альпинизма.
- Он является выпускником Харьковского национального университета имени Каразина и трижды становился чемпионом Украины по альпинизму.
Известный украинский альпинист Валентин Сипавин совершил восхождение на Эверест. С собой в путешествие он взял талисман – футболку Шахтера.
Валентин Сипавин взял на самую высокую вершину мира футболку Шахтера с номером 8. После возвращения альпиниста она будет выставлена на благотворительный аукцион, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Шахтера.
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Путешествие футболки Шахтера на Эверест
Это уже не первое восхождение Валентина на Эверест с футболкой "горняков". Впервые он поднял ее на "крышу мира" в 2017 году.
Футболка Шахтера на Эвересте / фото альпиниста
Что известно о рекордсмене
- Валентин Сипавин родом из Харьковской области. Он занимается альпинизмом с 2000 года.
- В 2017 году он совершил первое восхождение на самую высокую гору планеты Эверест, которая имеет высоту 8848 метров.
- В общем Валентин уже восемь раз покорял вершину: в 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 и дважды в 2024, а также 9 мая 2025. Это беспрецедентное рекордное достижение для украинского альпинизма.
- Сипавин был членом сборной Украины по альпинизму и трижды становился чемпионом страны.
- Выпускник факультета геологии, географии, рекреации и туризма Харьковского национального университета имени Каразина является одним из сильнейших альпинистов и ледолазов Украины.