"Дважды была на бирже труда": украинская призерка Олимпиады столкнулась с проблемой после карьеры
- Валентина Цербе-Несина, бронзовый призер Олимпиады-1994, после завершения карьеры дважды была на бирже труда из-за трудностей с трудоустройством.
- После карьеры она работала вице-президентом футбольной команды, поскольку не смогла продолжить карьеру в биатлоне в своем родном городе.
Бронзовый призер Олимпийских игр-1994 в Лиллехаммере Валентина Цербе-Несина рассказала о проблемах, с которыми столкнулась после окончания карьеры биатлонистки. Титулованная спортсменка дважды была на бирже.
Валентина Цербе-Несина призналась, что хотела отдать всю себя любимому биатлону, но в ее родных Прилуках была только частная школа, частный биатлон в течение аж 20 лет. Поэтому ей пришлось даже поработать в роли вице-президента футбольной команды, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Министерства молодежи и спорта Украины.
Как Цербе-Несина столкнулась с трудоустройством после карьеры?
Кроме этого бывшая биатлонистка после окончания карьеры была вынуждена становиться на биржу. Бронзовый призер Олимпиады-1994 откровенно рассказала что была никому не нужна после окончания спортивной карьеры.
Я дважды была на бирже труда, я знаю, что такое отстоять свое имя. И я вспоминаю, когда мы шли на награждение, а сначала тренировались, у нас всегда – пятерка девушек Цербе, Лемеш, Петрова, Зубрилова, Водопьянова – мы в рюкзаке носили парадную форму, потому что мы верили, мы знали, что будем на награждении,
– вспомнила известная биатлонистка.
Ранее мы рассказывали о том, как сложилась судьба другой титулованной украинской биатлонистки Оксаны Хвостенко. Отметим, что президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько в комментариях блогерского материала о ситуации женской сборной Украины на сайте Tribuna рассказал о новой роли Валентины Семеренко в сборной.
Что известно о Валентине Цербе-Несиной?
"Бронзу" Олимпийских игр-1994 получила в спринте.
Украинка является двукратным призером чемпионата Европы в эстафете (1996) и командной гонке (1997).
Заслуженный мастер спорта Украины, которую в 2002-м наградили Орденом княгини Ольги III степени.
