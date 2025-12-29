"Дважды была на бирже труда": украинская призерка Олимпиады столкнулась с проблемой после карьеры

Бронзовый призер Олимпийских игр-1994 в Лиллехаммере Валентина Цербе-Несина рассказала о проблемах, с которыми столкнулась после окончания карьеры биатлонистки. Титулованная спортсменка дважды была на бирже.

Валентина Цербе-Несина призналась, что хотела отдать всю себя любимому биатлону, но в ее родных Прилуках была только частная школа, частный биатлон в течение аж 20 лет. Поэтому ей пришлось даже поработать в роли вице-президента футбольной команды, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Министерства молодежи и спорта Украины.

Как Цербе-Несина столкнулась с трудоустройством после карьеры?

Кроме этого бывшая биатлонистка после окончания карьеры была вынуждена становиться на биржу. Бронзовый призер Олимпиады-1994 откровенно рассказала что была никому не нужна после окончания спортивной карьеры.

Я дважды была на бирже труда, я знаю, что такое отстоять свое имя. И я вспоминаю, когда мы шли на награждение, а сначала тренировались, у нас всегда – пятерка девушек Цербе, Лемеш, Петрова, Зубрилова, Водопьянова – мы в рюкзаке носили парадную форму, потому что мы верили, мы знали, что будем на награждении,

– вспомнила известная биатлонистка.

Отметим, что президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько в комментариях блогерского материала о ситуации женской сборной Украины на сайте Tribuna рассказал о новой роли Валентины Семеренко в сборной.

Что известно о Валентине Цербе-Несиной?

"Бронзу" Олимпийских игр-1994 получила в спринте.

Украинка является двукратным призером чемпионата Европы в эстафете (1996) и командной гонке (1997).

Заслуженный мастер спорта Украины, которую в 2002-м наградили Орденом княгини Ольги III степени.

