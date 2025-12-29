Валентина Цербе-Несіна зізналась, що хотіла віддати усю себе улюбленому біатлону, але у її рідних Прилуках була лише приватна школа, приватний біатлон протягом аж 20 років. Тому їй довелось навіть попрацювати у ролі віцепрезидента футбольної команди, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Міністерства молоді та спорту України.
Як Цербе-Несіна зіштовхнулась із працевлаштуванням після кар'єри?
Окрім цього колишня біатлоністка після закінчення кар'єри була змушена ставати на біржу. Бронзова призерка Олімпіади-1994 відверто розповіла що була нікому не потрібна після закінчення спортивної кар'єри.
Я двічі була на біржі праці, я знаю, що таке відстояти своє ім’я. І я згадую, коли ми йшли на нагородження, а спочатку тренувалися, у нас завжди – п’ятірка дівчат Цербе, Лемеш, Петрова, Зубрилова, Водоп’янова – ми в рюкзаку носили парадну форму, бо ми вірили, ми знали, що будемо на нагородженні,
– пригадала відома біатлоністка.
Відзначимо, що президент Федерації біатлону України Іван Крулько у коментарях блогерського матеріалу щодо ситуації жіночої збірної України на сайті Tribuna розповів про нову роль Валентини Семеренко у збірній.
Що відомо про Валентина Цербе-Несіну?
"Бронзу" Олімпійських ігор-1994 здобула у спринті.
Українка є дворазовою призеркою чемпіонату Європи в естафеті (1996) та командній гонці (1997).
Заслужений майстер спорту України, яку у 2002-му нагородили Орденом княгині Ольги III ступеня.
