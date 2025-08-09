На Всемирных играх-2025 во второй соревновательный день состоялся турнир каратистов среди мужчин. В весовой категории до 84 килограмм Украину представлял Валерий Чеботарь.

На групповом этапе украинец Валерий Чеботарь провел поединок против "нейтрального" россиянина Эдуарда Гаспаряна. Каратист из Черновцов не оставил шансов представителю страны-агрессора, пишет 24 Канал.

Как украинец Чеботарь победил "нейтрала" из России?

Валерию пришлось провести мастер-класс ведения переговоров с россиянами. Украинец уничтожил "нейтрала" искусным 3-бальным ура-маваши в голову. Мастерство капитана сборной Украины оценили болельщики. Видео с эффектным ударом завирусилось в сети.

Видео удара в голову россиянина

В итоге Валерий Чеботарь одержал победу над каратистом с российским паспортом со счетом 4:0. К сожалению, наш капитан не сумел преодолеть групповой раунд. Украинец уступил в схватках представителям Японии и Китая, выбыв из соревнований.

Отметим, что золотую медаль для Украины в весовой категории свыше 84 килограммов на Всемирных играх завоевал Ризван Талибов. В финальной схватке он победил хорвата Анджело Квешича (4:0). В первый день Игр серебряную медаль завоевала Анжелика Терлюга, которая вернулась к соревнованиям после рождения ребенка.

