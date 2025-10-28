Трио украинцев спасло Жирону от позора в Кубке Испании: видео голов Ваната и Цыганкова

Во вторник, 28 октября, в Испании состоялись матчи 1/64 финала Кубка страны. В одном из поединков Жирона на выезде встречалась с Констансией.

На матч против представителя пятого дивизиона Испании в основе Жироны вышел голкипер молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов. А вот Владислав Ванат и Виктор Цыганков начали игру на скамейке запасных, пишет 24 Канал.

Как забивали за Жирону Ванат и Цыганков?

В первом тайме команда Мичела вышла вперед благодаря голу Стуани. На перерыв соперники ушли при счете 1:0 в пользу каталонцев.

Во второй половине встречи на поле появились Виктор Цыганков (58 минута) и Владислав Ванат (75 минута). На 77-й минуте встречи хозяева сравняли счет и перевели игру в овертайм.

Спасать Жирону от неприятностей взялся дуэт украинцев Ванат – Цыганков. Сначала Виктор воспользовался пасом Владислава и в борьбе с двумя защитниками пробил мимо голкипера.

Третий мяч в ворота Констансии забил Ванат. Нападающий получил пас от партнера по команде, пронесся по левому флангу и пробил над вратарем. На последней минуте хозяева сократили разрыв в счете, но это уже не повлияло на конечный результат.

Жирона одержала победу со счетом 3:2 и вышла в 1/32 финала Кубка Испании.

Констансия – Жирона 2:3

Голы: Сосиас, 77, Гарсия, 120 – Стуани, 39, Цыганков, 103, Ванат, 108

Видео голов Цыганкова и Ваната

Статистика украинцев в Жироне