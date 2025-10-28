Трио украинцев спасло Жирону от позора в Кубке Испании: видео голов Ваната и Цыганкова
- Украинские футболисты Ванат и Цыганков забили решающие голы, что помогли Жироне победить Констансию со счетом 3:2 в Кубке Испании.
- Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат сыграли важные роли в матче, обеспечив Жироне выход в 1/32 финала Кубка Испании.
Во вторник, 28 октября, в Испании состоялись матчи 1/64 финала Кубка страны. В одном из поединков Жирона на выезде встречалась с Констансией.
На матч против представителя пятого дивизиона Испании в основе Жироны вышел голкипер молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов. А вот Владислав Ванат и Виктор Цыганков начали игру на скамейке запасных, пишет 24 Канал.
Читайте также Звезда сборной Украины удивил образом героя из "Звездных войн": космические фото
Как забивали за Жирону Ванат и Цыганков?
В первом тайме команда Мичела вышла вперед благодаря голу Стуани. На перерыв соперники ушли при счете 1:0 в пользу каталонцев.
Во второй половине встречи на поле появились Виктор Цыганков (58 минута) и Владислав Ванат (75 минута). На 77-й минуте встречи хозяева сравняли счет и перевели игру в овертайм.
Спасать Жирону от неприятностей взялся дуэт украинцев Ванат – Цыганков. Сначала Виктор воспользовался пасом Владислава и в борьбе с двумя защитниками пробил мимо голкипера.
Третий мяч в ворота Констансии забил Ванат. Нападающий получил пас от партнера по команде, пронесся по левому флангу и пробил над вратарем. На последней минуте хозяева сократили разрыв в счете, но это уже не повлияло на конечный результат.
Жирона одержала победу со счетом 3:2 и вышла в 1/32 финала Кубка Испании.
Констансия – Жирона 2:3
Голы: Сосиас, 77, Гарсия, 120 – Стуани, 39, Цыганков, 103, Ванат, 108
Видео голов Цыганкова и Ваната
Статистика украинцев в Жироне
- Голкипер Владислав Крапивцов стал игроком Жироны в начале 2025 года. В нынешнем сезоне украинец сыграл три матча, в которых пропустил 8 голов. Всего на счету Владислава пять поединков в бело-красной футболке.
- Виктор Цыганков уже старожил Жироны среди украинцев. Воспитанник Динамо выступает в Испании с 2023 года. В сезоне-2025/26 Виктор из-за травмы много пропустил. Пока он сыграл 5 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. По данным Transfermarkt, на счету вингера вцелом 90 поединков за "жиронцев" (14 голов + 19 ассистов).
- Владислав Ванат присоединился к Жироне 1 сентября 2025 года. На счету нападающего 3 гола и 1 ассист в 8 матчах за испанскую команду. Свой дебютный мяч за Жирону украинец забил в первом же поедике.