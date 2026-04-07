Нападающий сборной Украины получил тяжелую травму и может пропустить остаток сезона

В чемпионате Испании подошел к завершению 30-й тур сезона 2025–2026. На понедельник, 6 апреля, была вынесена партия с участием Жироны.

Каталонский клуб принимал одного из грандов испанского футбола Вильярреал. Интерес к матчу был прикован из-за участия в нем двух украинцев, сообщает 24 Канал.

Что случилось с Ванатом?

С первых минут на поле ожидаемо появились лидеры Жироны Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Однако последнему не суждено было долго поиграть против Вильярреала.

На 12-й минуте Ванат получил травму на ровном месте. Украинец схватился за ногу и попросил замену, после чего вместо него в игру зашел Абель Руис.

Как сообщает канал Hospital Pass, Ванат травмировал мышцу задней поверхности бедра. О степени травмы пока неизвестно, для этого нужно сделать МРТ.

Если травмирована будет только мышца, то Владислав может пропустить от 3 до 8 недель. Если же будет задействовано сухожилие, то это может быть история до конца сезона. Нужно ждать официального заключения,

– написал спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

Отметим, что даже без Ваната Жирона смогла сотворить сенсацию. Перед перерывом игрок Вильярреала Наварро отметился автоголом, благодаря чему каталонцы праздновали минимальную победу.

Что же касается Цыганкова, то экс-игрок Динамо отыграл весь матч и приобщился к созданию двух голевых моментов. Единственный удар от Виктора был заблокирован. Sofascore оценил игру украинца в 7,0.

