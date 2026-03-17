На ковер к Путину: чемпионка Паралимпиады рассказала о "волнительном" моменте
- Паралимпийская чемпионка Варвара Ворончихина выразила гордость и волнение перед предстоящей встречей с президентом России Владимиром Путиным.
- Главное управление разведки Украины сообщило, что шесть российских паралимпийцев участвовали в войне против Украины, а Россия активно привлекает ветеранов к паралимпийскому спорту.
Двукратная паралимпийская чемпионка с нетерпением ожидает визита в Кремль. Она открыто призналась, что гордится возможностью встретиться с Путиным.
Варвара Ворончихина рассказала о волнении перед предстоящей встречей с президентом России. Горнолыжница отметила, что прием у кремлевского диктатора вызывает у нее настоящую гордость, информирует ТАСС.
Что сказала Ворончихина?
В комментарии российским пропагандистским СМИ спортсменка вспомнила предыдущие встречи с кремлевским диктатором, подчеркнув их торжественность и значимость.
Это очень волнующий момент. После чемпионата мира у нас уже была такая встреча, это было приятно, а еще и в таких красивых местах эти встречи происходят, так торжественно. Поэтому, конечно, мы очень благодарны и горды, что можем участвовать в таком мероприятии,
– сказала Ворончихина.
Заявление прозвучало на фоне информации, что в Кремле могут организовать новую встречу с паралимпийцами после завершения Игр.
Политика снова в центре спорта
Слова Ворончихиной – не единственный случай политизации Паралимпиады-2026. Ранее российские спортсмены уже отмечались подобными действиями.
В частности, лыжник Иван Голубков после победы посвятил свою золотую медаль Владимиру Путину, что вызвало волну критики в спортивном мире.
На фоне этого международное сообщество все чаще говорит о нарушении принципа нейтральности спорта. Допуск российских атлетов к соревнованиям и их политические заявления продолжают провоцировать громкие споры и протесты во время Игр.
Российские военные на Паралимпиаде
- Главное управление разведки Украины обнародовало данные о шести российских паралимпийцах, которые участвовали в войне против Украины.
- Россия активно привлекает ветеранов войны против Украины к паралимпийскому спорту, тратя значительные средства на их реабилитацию и подготовку к соревнованиям.
- По информации BBC, президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс не видит проблем в том, чтобы россияне, раненые на войне, соревновались на Паралимпиаде.