Автомобиль Василия Кравца на скорости протаранила грузовая машина. В заблокированном салоне остались жена и дочь футболиста. В интервью Футбол24 Ярина Кравец поделилась подробностями ДТП, сообщает 24 Канал.

К теме Экс-игрок сборной Украины попал в автокатастрофу: спасатели показали жуткие кадры

Что произошло в первые секунды аварии?

Жена футболиста хорошо помнит первые секунды аварии, когда грузовик ударил их машину.

Темнота. Звуки треска, удара. Затем тишина. Я открыла глаза в том же положении, в котором повернула голову. Была зажата, неподвижна. Вижу, как муж самостоятельно открывает дверь и начинает вырывать кресло, чтобы вытащить дочь,

– рассказала жена Кравца.

Ярина слышала крики людей и дочери, которая просила о помощи. Девочка сильно испугалась и очень плакала.

Все время спрашивала, жива ли я, просила меня не закрывать глаза, говорила, что у меня течет кровь... До приезда спасательных служб муж пытался достать дочь – вырывал кресло, резал, но это было очень трудно,

– сказала Ярина Кравец.

Из-за сильного удара пассажиров авто сильно зажало со всех сторон. С каждой минутой состояние Ярины ухудшалось.

Дочь зажало между креслами. Она плакала. Я держалась, потому что знала: если потеряю сознание – сделаю только хуже для нее. Подвижной была только левая рука. Ею я взяла дочку за руку, успокаивала ее, постоянно с ней говорила... Потом начали вырезать меня. Сначала ничего не болело – пока не вытащили дочь,

– вспомнила жена Кравца.

После деблокации пострадавших доставили в больницу города Дубно, где им оказали всю необходимую помощь.

Что известно об аварии с участием Кравца?

Ужасное ДТП произошло во вторник, 16 декабря, на трассе М-06 "Киев – Чоп" вблизи села Тараканов на Ровенщине (информация ГСЧС). Участниками инцидента стали три грузовика и легковушка Василия Кравца.

Водитель одного из грузовиков не увидел легковой автомобиль и на скорости смял его. Машина футболиста оказалась зажата между грузовиками. Василий Кравец сумел выбраться самостоятельно, а вот его жена и дочь были заблокированы.

Почему Кравец не играет за Металлист 1925?