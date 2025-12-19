"Доченька просила о помощи": жена футболиста Кравца рассказала об аварии
- Василий Кравец попал в ДТП, где его машина была смята между грузовиками, но он и его семья остались живы.
- Авария произошла на трассе М-06 "Киев – Чоп", и после деблокации пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.
Игрок харьковского Металлиста 1925 Василий Кравец попал в жуткое ДТП. Лишь чудом футболист и его семья остались живы.
Автомобиль Василия Кравца на скорости протаранила грузовая машина. В заблокированном салоне остались жена и дочь футболиста. В интервью Футбол24 Ярина Кравец поделилась подробностями ДТП, сообщает 24 Канал.
К теме Экс-игрок сборной Украины попал в автокатастрофу: спасатели показали жуткие кадры
Что произошло в первые секунды аварии?
Жена футболиста хорошо помнит первые секунды аварии, когда грузовик ударил их машину.
Темнота. Звуки треска, удара. Затем тишина. Я открыла глаза в том же положении, в котором повернула голову. Была зажата, неподвижна. Вижу, как муж самостоятельно открывает дверь и начинает вырывать кресло, чтобы вытащить дочь,
– рассказала жена Кравца.
Ярина слышала крики людей и дочери, которая просила о помощи. Девочка сильно испугалась и очень плакала.
Все время спрашивала, жива ли я, просила меня не закрывать глаза, говорила, что у меня течет кровь... До приезда спасательных служб муж пытался достать дочь – вырывал кресло, резал, но это было очень трудно,
– сказала Ярина Кравец.
Из-за сильного удара пассажиров авто сильно зажало со всех сторон. С каждой минутой состояние Ярины ухудшалось.
Дочь зажало между креслами. Она плакала. Я держалась, потому что знала: если потеряю сознание – сделаю только хуже для нее. Подвижной была только левая рука. Ею я взяла дочку за руку, успокаивала ее, постоянно с ней говорила... Потом начали вырезать меня. Сначала ничего не болело – пока не вытащили дочь,
– вспомнила жена Кравца.
После деблокации пострадавших доставили в больницу города Дубно, где им оказали всю необходимую помощь.
Что известно об аварии с участием Кравца?
Ужасное ДТП произошло во вторник, 16 декабря, на трассе М-06 "Киев – Чоп" вблизи села Тараканов на Ровенщине (информация ГСЧС). Участниками инцидента стали три грузовика и легковушка Василия Кравца.
Водитель одного из грузовиков не увидел легковой автомобиль и на скорости смял его. Машина футболиста оказалась зажата между грузовиками. Василий Кравец сумел выбраться самостоятельно, а вот его жена и дочь были заблокированы.
Почему Кравец не играет за Металлист 1925?
- Василий Кравец сейчас остается футболистом харьковского Металлиста 1925, с которым имеет контракт до 30 июня 2026 года. Последний раз защитник выходил на поле во время матча плей-офф за выход в УПЛ против Левого Берега, который состоялся 1 июня 2025 года.
- С тех пор Кравец не провел ни одного матча за "желто-синих". Это связано с решением нового тренера Младена Бартуловича, который перевел защитника во вторую команду.
- Отметим, что Василий Кравец в свое время вызывался в лагерь сборной Украины. В послужном списке игрока выступления за Карпаты, Днепр-1, Полесье, Леганес, Лех, Луго.