"Донечка просила про допомогу": дружина футболіста Кравця розповіла про аварію
- Василь Кравець потрапив у ДТП, де його автівка була зім'ята між вантажівками, але він і його родина залишилися живими.
- Аварія сталася на трасі М-06 "Київ – Чоп", і після деблокації потерпілих доставили до лікарні для надання допомоги.
Гравець харківського Металіста 1925 Василь Кравець потрапив у моторошну ДТП. Лише дивом футболіст та його родина залишилися живі.
Автомобіль Василя Кравця на швидкості протаранила вантажна машина. У заблокованому салоні залишилися дружина та донька футболіста. В інтерв'ю Футбол24 Ярина Кравець поділилася подробицями ДТП, повідомляє 24 Канал.
Що відбулося у перші секунди аварії?
Дружина футболіста добре пам'ятає перші секунди аварії, коли вантажівка ударила їхню автівку.
Темрява. Звуки тріску, удару. Потім тиша. Я відкрила очі в тому самому положенні, в якому повернула голову. Була затиснута, нерухома. Бачу, як чоловік самостійно відкриває двері й починає виривати крісло, щоб витягти донечку,
– розповіла дружина Кравця.
Ярина чула крики людей та доньки, яка просила про допомогу. Дівчинка сильно злякалася та дуже плакала.
Увесь час питала, чи я жива, просила мене не заплющувати очі, казала, що в мене тече кров… До приїзду рятувальних служб чоловік намагався дістати доньку – виривав крісло, різав, але це було дуже важко,
– сказала Ярина Кравець.
Через сильний удар пасажирів авто сильно затисло з усіх боків. З кожною хвилиною стан Ярини погіршувався.
Донечку затисло між кріслами. Вона плакала. Я трималася, бо знала: якщо знепритомнію – зроблю тільки гірше для неї. Рухомою була лише ліва рука. Нею я взяла доньку за руку, заспокоювала її, постійно з нею говорила… Потім почали вирізати мене. Спочатку нічого не боліло – поки не витягли донечку,
– пригадала дружина Кравця.
Після деблокації потерпілих доставили до лікарні міста Дубна, де їм надали усю необхідну допомогу.
Що відомо про аварію за участю Кравця?
Жахлива ДТП трапилася у вівторок, 16 грудня, на трасі М-06 "Київ – Чоп" поблизу села Тараканів на Рівненщині (інформація ДСНС). Учасниками інциденту стали три вантажівки та легковик Василя Кравця.
Водій однієї з вантажівки не побачив легковий автомобіль та на швидкості зім'яв його. Автівка футболіста опинилася затиснутою між фурами. Василь Кравець зумів вибратися самостійно, а от його дружина та донька були заблоковані.
Чому Кравець не грає за Металіст 1925?
- Василь Кравець нині залишається футболістом харківського Металіста 1925, з яким має контракт до 30 червня 2026 року. Востаннє захисник виходив на поле під час матчу плей-оф за вихід в УПЛ проти Лівого Берега, який відбувся 1 червня 2025 року.
- З того часу Кравець не провів жодного матчу за "жовто-синіх". Це пов'язано з рішенням нового тренера Младена Бартуловича, який перевів захисника до другої команди.
- Зазначимо, що Василь Кравець свого часу викликався до табору збірної України. У послужному списку гравця виступи за Карпати, Дніпро-1, Полісся, Леганес, Лех, Луго.