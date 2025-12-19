"Донечка просила про допомогу": дружина футболіста Кравця розповіла про аварію

Гравець харківського Металіста 1925 Василь Кравець потрапив у моторошну ДТП. Лише дивом футболіст та його родина залишилися живі.

Автомобіль Василя Кравця на швидкості протаранила вантажна машина. У заблокованому салоні залишилися дружина та донька футболіста. В інтерв'ю Футбол24 Ярина Кравець поділилася подробицями ДТП, повідомляє 24 Канал.

До теми Ексгравець збірної України потрапив в автотрощу: рятувальники показали моторошні кадри

Що відбулося у перші секунди аварії?

Дружина футболіста добре пам'ятає перші секунди аварії, коли вантажівка ударила їхню автівку.

Темрява. Звуки тріску, удару. Потім тиша. Я відкрила очі в тому самому положенні, в якому повернула голову. Була затиснута, нерухома. Бачу, як чоловік самостійно відкриває двері й починає виривати крісло, щоб витягти донечку,

– розповіла дружина Кравця.

Ярина чула крики людей та доньки, яка просила про допомогу. Дівчинка сильно злякалася та дуже плакала.

Увесь час питала, чи я жива, просила мене не заплющувати очі, казала, що в мене тече кров… До приїзду рятувальних служб чоловік намагався дістати доньку – виривав крісло, різав, але це було дуже важко,

– сказала Ярина Кравець.

Через сильний удар пасажирів авто сильно затисло з усіх боків. З кожною хвилиною стан Ярини погіршувався.

Донечку затисло між кріслами. Вона плакала. Я трималася, бо знала: якщо знепритомнію – зроблю тільки гірше для неї. Рухомою була лише ліва рука. Нею я взяла доньку за руку, заспокоювала її, постійно з нею говорила… Потім почали вирізати мене. Спочатку нічого не боліло – поки не витягли донечку,

– пригадала дружина Кравця.

Після деблокації потерпілих доставили до лікарні міста Дубна, де їм надали усю необхідну допомогу.

Що відомо про аварію за участю Кравця?

Жахлива ДТП трапилася у вівторок, 16 грудня, на трасі М-06 "Київ – Чоп" поблизу села Тараканів на Рівненщині (інформація ДСНС). Учасниками інциденту стали три вантажівки та легковик Василя Кравця.

Водій однієї з вантажівки не побачив легковий автомобіль та на швидкості зім'яв його. Автівка футболіста опинилася затиснутою між фурами. Василь Кравець зумів вибратися самостійно, а от його дружина та донька були заблоковані.

