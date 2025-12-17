ДТП сталася на автодорозі М-06 "Київ – Чоп" поблизу села Тараканів на Рівненщині. Рятувальники показали моторошні кадри з місця подій, повідомляє 24 канал із посиланням на ДСНС.

Які наслідки ДТП за участі Кравця?

За наявною інформацією, аварія на трасі "Київ – Чоп" сталася за участю трьох вантажних та легкового автомобілів. Унаслідок зіткнення двоє пасажирів виявилися затиснутими у машині.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання визволили двох осіб – жінка 1996 року народження та дівчинка 2020 року народження. Ще один постраждалий зміг сам вибратися з пошкодженого авто.

Потерпілих доставили до Дубенської міської лікарні – тоді як водії вантажівок не зазнали ушкоджень. Рух транспорту на цій ділянці дороги у реверсному режимі, а обставини ДТП з'ясовуються правоохоронцями.

Кадри з місця аварії / Фото ДСНС Рівненщини

Згодом Ярина Кравець, дружина футболіста Василя Кравця, у інстаграмі поділилася емоціями після жахливої ДТП.

"Це ми... І ми чудом Божим залишились живі... Нас затиснуло між фурами... Від машини нічого не залишилось! Це справжнє чудо боже, я не розумію, як ми залишились живі", – написала Ярина.

Як склалася кар'єра Кравця у футболі?