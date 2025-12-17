ДТП сталася на автодорозі М-06 "Київ – Чоп" поблизу села Тараканів на Рівненщині. Рятувальники показали моторошні кадри з місця подій, повідомляє 24 канал із посиланням на ДСНС.
Читайте також Ексфутболіст збірної України із сім'єю ледь не загинув у ДТП: авто затиснуло між фурами
Які наслідки ДТП за участі Кравця?
За наявною інформацією, аварія на трасі "Київ – Чоп" сталася за участю трьох вантажних та легкового автомобілів. Унаслідок зіткнення двоє пасажирів виявилися затиснутими у машині.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання визволили двох осіб – жінка 1996 року народження та дівчинка 2020 року народження. Ще один постраждалий зміг сам вибратися з пошкодженого авто.
Потерпілих доставили до Дубенської міської лікарні – тоді як водії вантажівок не зазнали ушкоджень. Рух транспорту на цій ділянці дороги у реверсному режимі, а обставини ДТП з'ясовуються правоохоронцями.
Кадри з місця аварії / Фото ДСНС Рівненщини
Згодом Ярина Кравець, дружина футболіста Василя Кравця, у інстаграмі поділилася емоціями після жахливої ДТП.
"Це ми... І ми чудом Божим залишились живі... Нас затиснуло між фурами... Від машини нічого не залишилось! Це справжнє чудо боже, я не розумію, як ми залишились живі", – написала Ярина.
Як склалася кар'єра Кравця у футболі?
У 2014 році футболіст почав кар'єру у головній команді Карпат, адже є вихованцем львівського клубу. А вже у 2017 році вирішив спробувати себе у європейскому чемпіонаті, приєднавшись до іспанського Луго.
Наступним клубом у кар'єрі Кравця був Леганес, а також він встиг пограти у Леху з чемпіонат Польщі та іспанському Спортінгу.
У 2022 році захисник перейшов у Ворсклу, а у наступному році підписав контракт з Дніпром-1, звідки у 2024 році перебрався у Полісся.
У червні того року він покинув житомирян. Кравець перебрався у харківський Металіст 1925.
У 2012 році захисник почав виступати за юнацькі та молодіжні збірні України. У 2018 Кравця викликали до головної команди, але він так і не зміг дебютувати у дорослій збірній.