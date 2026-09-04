Двукратный олимпийский чемпион после завершения профессиональной карьеры вновь начал активно тренироваться в спортзале. По информации местного издания El Nuevo Día, украинец может провести еще один бой.

Ломаченко нацелился на титульный бой

38-летний Ломаченко поселился в Пуэрто-Рико вместе с семьей примерно два месяца назад. Украинец выбрал остров не случайно – здесь благоприятный климат, сильные боксерские традиции и достаточно спортсменов для качественных спаррингов.

Тренировки Василий проводит в спортзале Каймито вместе со своей командой. Эту информацию подтвердили президент WBO Густаво Оливьери и тренер Фредди Тринидад, который является администратором зала.

По словам Оливьери, Ломаченко рассматривает возможность возвращения в профессиональный бокс. Украинец заинтересован в поединке за титул WBO и хочет попробовать стать абсолютным чемпионом мира.

Потенциальным соперником может стать филиппинец Чарли Суарес – первый номер рейтинга WBO во втором полулегком весе и обязательный претендент на титул Эмануэля Наваррете.

Завершил карьеру, но снова тренируется

О появлении Ломаченко в Пуэрто-Рико стало известно в начале августа. Тогда украинец принял участие в тренировке вместе с местным чемпионом Оскаром Колласо.

При этом официально Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года. Последний бой он провел еще 12 мая 2024 года, что он досрочно победил Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в легком весе.

За профессиональную карьеру украинец становился чемпионом мира в трех весовых категориях – полулегком, втором полулегком и легком.

Напомним, перед поездкой в Пуэрто-Рико Ломаченко отправился в США в сопровождении своего менеджера Эгиса Климаса.