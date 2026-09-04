Дворазовий олімпійський чемпіон після завершення професійної кар'єри знову почав активно готуватися у спортзалі. За інформацією місцевого видання El Nuevo Día, українець може провести ще один бій.

Ломаченко націлився на титульний бій

38-річний Ломаченко оселився в Пуерто-Ріко разом із сім'єю приблизно два місяці тому. Українець обрав острів не випадково – тут сприятливий клімат, сильні боксерські традиції та достатньо спортсменів для якісних спарингів.

Тренування Василь проводить у спортзалі Кайміто разом зі своєю командою. Цю інформацію підтвердили президент WBO Густаво Олів'єрі та тренер Фредді Трінідад, який є адміністратором залу.

За словами Олів'єрі, Ломаченко розглядає можливість повернення у професійний бокс. Українець зацікавлений у поєдинку за титул WBO та хоче спробувати стати абсолютним чемпіоном світу.

Потенційним суперником може стати філіппінець Чарлі Суарес – перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі та обов'язковий претендент на титул Емануеля Наваррете.

Завершив кар'єру, але знову тренується

Про появу Ломаченка у Пуерто-Ріко стало відомо на початку серпня. Тоді українець взяв участь у тренувальному заході разом із місцевим чемпіоном Оскаром Колласо.

При цьому офіційно Ломаченко оголосив про завершення кар'єри у червні 2025 року. Останній бій він провів ще 12 травня 2024-го, коли достроково переміг Джорджа Камбососа-молодшого та завоював титул IBF у легкій вазі.

За професійну кар'єру українець ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях – напівлегкій, другій напівлегкій та легкій.

Нагадаємо, перед Пуерто-РІко Ломаченко вирушив до США у супроводі свого менеджера Егіса Клімаса.