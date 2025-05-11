Непобежденный боксер, уничтоживший россиянина, бросил вызов чемпиону мира из Украины

В ночь на 11-е мая состоялся грандиозный вечер бокса на Pechaga Arena в Сан-Диего, США. В рамках спортивного шоу от Top Rank Boxing Рэймонд Мураталла дрался против Заура Адбуллаева.

Американец продолжил идти без поражений, размазав россиянина в очной встрече. Поединок завершился победой Мураталлы единогласным решением судей, сообщает 24 канал.

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Мураталла хочет драться с Ломаченко

Рэймонд Мураталла после победы над Зауром Абдуллаевым стал обязательным претендентом на бой против Василия Ломаченко, который владеет титулом IBF в легком весе.

Непобежденный американец высказался относительно боя против Василия Ломаченко. Рэймонд заявил, что он хочет драться с "Матрицей".

Конечно, я хочу этот бой. Я являюсь обязательным претендентом для него, и именно этого мы ожидаем. Для меня будет честью выйти против него в ринг и иметь его имя в своем резюме. С нетерпением жду этого боя,

– сказал Мураталла для Top Rank.

Напомним, что Василий Ломаченко последний раз дрался в мае 2024 года. Тогда боксер победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Сейчас будущее Ломаченко неизвестно, ведь Василий не сообщил о решении о продолжении или завершении карьеры. Недавно чемпион мира в легком весе в третий раз стал отцом.