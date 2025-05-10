Боб Арум проговорился о пополнении в семье Ломаченко
- Василий Ломаченко в третий раз стал отцом, о чем сообщил его промоутер Боб Арум.
- Неопределенность относительно возвращения Ломаченко на ринг связана с пополнением в семье.
Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко до сих пор не определился с продолжением карьеры. Его промоутер Боб Арум объяснил, с чем связана неопределенность с будущим боксера.
Василий Ломаченко редко делится подробностями из личной жизни. Боксер чаще делает провокационные публикации на религиозные и политические темы, пишет 24 Канал.
Читайте также Их подвиг безграничен, – Ломаченко продолжает праздновать "день победы"
Ломаченко в третий раз стал отцом
О третьем отцовстве Ломы проговорился его промоутер Боб Арум в интервью Boxing Scene. Функционер рассказал, что недавно в семье боксера произошло пополнение. Поэтому Арум точно не знает, когда боксер вернется на ринг.
Я не знаю, вернется ли Ломаченко. Мы узнаем примерно через неделю,
– добавил Арум.
Напомним, что Василий Ломаченко вместе с женой Еленой уже воспитывают двоих детей: сына Анатолия (2011 года рождения) и дочь Викторию (2013 года рождения).
К слову. Недавно дочь Василия Ломаченко Виктория в составе сборной Украины завоевала "бронзу" на турнире в Италии. Она выступает в спортивной акробатике.
Последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда боксер победил экс-абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа. Василий завоевал титул IBF в легком весе.