Александр Гвоздик в интервью для sport-express.ua поделился мыслями относительно возможного возвращения Ломаченко на ринг. Он также оценил его перспективы в потенциальных поединках с Эмануэлем Наваррете и Джервонтом Дэвисом.

Что сказал Гвоздик о возвращении Ломаченко в бокс?

По словам Гвоздика, поединок с Наваррете является идеальным вариантом для возвращения Ломаченко.

Это как раз тот бой, который ему нужен для возвращения. Если Василий покажет хотя бы половину своей лучшей формы, то Наваррете не станет для него проблемой,

– сказал он.

Также украинец высказался относительно возможного боя Ломаченко против Дэвиса.

Будет очень интересно посмотреть. Многое будет зависеть от кондиций. И Джервонта имел паузу, и у Василия был большой простой,

– отметил боксер.

Гвоздик считает, что Ломаченко еще способен снова стать чемпионом мира, однако сомневается относительно статуса абсолютного чемпиона.

Чемпионом стать сможет, а вот насчет абсолюта, я не знаю. Все зависит от того, как он себя чувствует и есть ли у него мотивация. Последнее, что я помню с его слов – жажда бокса уже иссякала, поэтому он не хочет боксировать. Если сейчас ему снова захотелось – посмотрим,

– рассказал Гвоздик.

Отдельно боксер прокомментировал длительную паузу Ломаченко, который в последний раз выходил в ринг 11 мая 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.

Если он поддерживал себя в форме, то очень быстро вернется,

– подчеркнул украинец.

Также Гвоздик не исключил, что мотивацией для камбека может быть финансовый фактор.

Если он возвращается, чтобы заработать – что в этом такого? Он звезда, и это вполне нормально,

– подытожил спортсмен.

Что известно о возвращении Ломаченко в бокс?

Ломаченко возвращается в профессиональный бокс и планирует выйти на ринг осенью 2026 года.

Напомним, в июне 2025 года спортсмен объявил о завершении карьеры из-за серьезных проблем со спиной. Поскольку свой последний поединок он провел в мае 2024 года, победив техническим нокаутом Джорджа Камбососа, его простой на момент камбека составит около двух с половиной лет.

Недавно, 12 мая, у боксера официально завершился многолетний контракт с промоутерской компанией Top Rank. Сразу после этого в СМИ появилась информация, что Василий залечил травму и готов к возобновлению выступлений.