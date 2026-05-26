Олександр Гвоздик в інтерв'ю для sport-express.ua поділився думками щодо можливого повернення Ломаченка на ринг. Він також оцінив його перспективи у потенційних поєдинках із Емануелем Наваррете та Джервонтом Девісом.

Що сказав Гвоздик про повернення Ломаченка у бокс?

За словами Гвоздика, поєдинок із Наваррете є ідеальним варіантом для повернення Ломаченка.

Це якраз той бій, який йому потрібен для повернення. Якщо Василь покаже хоча б половину своєї найкращої форми, то Наваррете не стане для нього проблемою,

– сказав він.

Також українець висловився щодо можливого бою Ломаченка проти Девіса.

Буде дуже цікаво подивитися. Багато чого залежатиме від кондицій. І Джервонта мав паузу, і у Василя був великий простій,

– зазначив боксер.

Гвоздик вважає, що Ломаченко ще здатний знову стати чемпіоном світу, однак сумнівається щодо статусу абсолютного чемпіона.

Чемпіоном стати зможе, а от щодо абсолюта, я не знаю. Все залежить від того, як він себе почуває і чи є в нього мотивація. Останнє, що я пам'ятаю з його слів – жага до боксу вже вичерпувалася, тому він не хоче боксувати. Якщо зараз йому знову захотілося – подивимось,

– розповів Гвоздик.

Окремо боксер прокоментував тривалу паузу Ломаченка, який востаннє виходив у ринг 11 травня 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа.

Якщо він підтримував себе у формі, то дуже швидко повернеться,

– наголосив українець.

Також Гвоздик не виключив, що мотивацією для камбеку може бути фінансовий фактор.

Якщо він повертається, щоб заробити – що в цьому такого? Він зірка, і це цілком нормально,

– підсумував спортсмен.

Що відомо про повернення Ломаченка у бокс?

Ломаченко повертається у професійний бокс і планує вийти на ринг восени 2026 року.

Нагадаємо, у червні 2025 року спортсмен оголосив про завершення кар'єри через серйозні проблеми зі спиною. Оскільки свій останній поєдинок він провів у травні 2024 року, перемігши технічним нокаутом Джорджа Камбососа, його простій на момент камбеку становитиме близько двох з половиною років.

Нещодавно, 12 травня, у боксера офіційно завершився багаторічний контракт із промоутерською компанією Top Rank. Одразу після цього у ЗМІ з'явилася інформація, що Василь залікував травму і готовий до відновлення виступів.