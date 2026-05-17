Ломаченко покинул территорию Украины и уехал в российский монастырь

После объявления о возобновлении профессиональной карьеры Василий Ломаченко уехал из Украины. Спортсмен, которого обвиняют в приверженности к российским нарративам, оказался в Греции.

Там он, похоже, находится с паломнической целью, о чем свидетельствует фотография на фоне монастыря, которую сам Ломаченко выложил на своей странице в фейсбуке. Фотографию боксер подписал словами "мир всем" – на русском языке.

Что Ломаченко делает в Греции?

За спиной украинца на фото узнали монастырь Святого Пантелеймона – одно из 20 крупнейших религиозных учреждений монашеской республики на горе Афон.



Василий Ломаченко на Афоне / фото из фейсбука

Этот монастырь считается российским – по информации из Википедии, в конце 19 века он фактически перешел под контроль Российской империи, а монахи в основном были именно россиянами. Бизнесмены из страны-агрессора постоянно вкладывают средства в ремонт и развитие монастыря, а наставником в нем служит этнический россиянин.

Подписчики считают, что Ломаченко отправился на Афон как паломник. Вопросы вызывает сам факт выезда спортсмена, который вполне подпадает под критерии мобилизации, из страны.

Что известно о возобновлении карьеры Ломаченко?

12 мая у боксера завершился контракт с промоутерами Top Rank, и теперь он является свободным агентом и может найти себе другую компанию для сотрудничества.

По информации журнала The Ring, Ломаченко стремится провести большой бой осенью. Несколько представителей дивизиона легкого веса уже выразили свою заинтересованность в противостоянии с экс-чемпионом мира – на его возвращение отреагировал Дэвид Хейни, а Кейшон Дэвис даже выразил готовность приехать в Украину, чтобы подраться с Василием.

Какой послужной список имеет Ломаченко?

По информации статистического портала BoxRec, Ломаченко провел на профи-ринге 21 бой, 18 из которых завершил победами. 12 раз Василий завершал поединка в свою пользу досрочно, а сам ни разу не был нокаутирован.

Последний бой Ломаченко состоялся в мае 2024 года, когда он одолел Джорджа Камбососа-младшего и выиграл вакантный пояс по версии IBF. До этого украинец потерпел поражение от Дэвида Хейни.

Василий Ломаченко имеет в Украине неоднозначную репутациюего обвиняют в пророссийской позиции и продвижении российских тезисов о "братских народах", осуждают за публичное общение на русском языке и чрезмерную приверженность к русской церкви Московского патриархата. Ломаченко поздравляет украинцев с "праздниками" вроде дня российской армии 23 февраля или дня победы 9 мая, отказывается писать в соцсетях на украинском и критиковал украинских волонтеров и государственных деятелей, которые поддерживают украинскую армию.