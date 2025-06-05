"Дорога в попы": как в Украине отреагировали на завершение карьеры Ломаченко

В четверг, 5 июня, Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры. Заявление боксера вызвало бурную реакцию в украинском сообществе.

Украинские фанаты по-разному отреагировали на уход Ломаченко. 24 канал предлагает Вам посмотреть подборку самых горячих комментариев относительно завершения карьеры скандального боксера.

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Реакция украинцев на уход Ломаченко

В Украине по разному относятся к Василию Ломаченко. Дело в том, что боксер привлекал к себе внимание не только достижениями на ринге, но и скандальным заявлениями относительно УПЦ МП и войны, которую вызвала Россия.

Украинцы по-разному отнеслись к завершению карьеры Ломаченко. В социальных сетях появилось немало гневных комментариев о Василии. В частности, пользователи вспомнили его приверженность к россиянам. Есть также те, кто поблагодарил боксера.

"Прямая дорога в попы, желательно где-то в рфии".

"Закончил карьеру боксера и начал карьеру півчої кирила гундяева".

"Всех вспомнил, даже Штаты, а про (родную) страну ни слова".

"А кирилла не поблагодарил".

Комментарии украинцев об уходе Ломаченко

Напомним, что Василий Ломаченко дебютировал в профи-ринге в 2013 году. Боксер за это время провел 21 поединок, одержал 17 побед (11 из них нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Последний раз Василий Ломаченко дрался в мае 2024 года. Боксер досрочно одолел австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира IBF в легком весе.