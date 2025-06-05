Українські фанати по різному відреагували на відхід Ломаченка. 24 канал пропонує Вам переглянути підбірку найгарячіших коментарів стосовно завершення кар'єри скандального боксера.

Читайте також Подякував усім, але не Україні: обурлива промова Ломаченка про завершення кар'єри

Реакція українців на відхід Ломаченка

В Україні по різному ставляться до Василя Ломаченка. Річ у тім, що боксер привертав до себе увагу не лише досягненнями на рингу, а й скандальним заявами щодо УПЦ МП та війни, яку спричинила Росія.

Українці по різному поставились до завершення кар'єри Ломаченко. У соціальних мережах з'явилось чимало гнівних коментарів про Василя. Зокрема, користувачі пригадали його прихильність до росіян. Є також ті, хто подякував боксеру.

"Пряма дорога в попи, бажано десь у рфії".

"Закінчив кар'єру боксера і почав кар'єру півчої кіріла гундяєва".

"Всіх згадав, навіть Штати, а про (рідну) країну ні слова".

"А кірілу не подякував".

Коментарі українців про відхід Ломаченка

Нагадаємо, що Василь Ломаченко дебютував у профі-рингу у 2013 році. Боксер за цей час провів 21 поєдинок, здобув 17 перемог (11 з них нокаутом) та зазнав чотирьох поразок.

Востаннє Василь Ломаченко бився у травні 2024 року. Боксер достроково здолав австралійця Джорджа Камбососа та завоював титул чемпіона світу IBF у легкій вазі.