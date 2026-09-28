Драка в матче Венгрия – Украина получила неожиданное продолжение: началось расследование

В стычке между игроками Венгрии и Украины в конце матча Лиги наций появился неожиданный участник. Дело уже расследует венгерская служба скорой помощи.

Матч в Будапеште завершился не только победой украинцев, но и серьезным конфликтом между представителями обеих команд. Теперь обстоятельства инцидента выясняют не только футбольные структуры, но и медицинская служба, сотрудник которой оказался в эпицентре столкновения, передает 24 Канал.

Медик оказался в эпицентре конфликта

Перед финальным свистком матча Лиги наций между Венгрией и Украиной на поле разразилась массовая потасовка. В ней приняли участие футболисты обеих сборных, а также представители тренерских штабов.

Впоследствии в соцсетях начало распространяться видео с трибун, на котором можно увидеть еще одного участника инцидента. В гуще конфликта оказался медицинский работник, обеспечивавший медицинское сопровождение матча.

Из видео не до конца понятно, при каких именно обстоятельствах медик оказался среди участников стычки. Вероятно, он пытался вмешаться в конфликт и помочь разнять футболистов.

В Венгрии уже начали расследование

Национальная служба скорой помощи Венгрии отреагировала на видео и подтвердила, что ее сотрудник был вовлечен в инцидент во время матча.

В потасовке, произошедшей во время футбольного матча Венгрия – Украина, также был вовлечен наш коллега, обеспечивавший медицинское сопровождение мероприятия. Мы расследуем обстоятельства происшествия в рамках соответствующей процедуры,

– говорится в сообщении пресс-службы организации.

Напомним, Украина начала новый сезон Лиги наций с победы над Венгрией – 1:0. После первого тура команда Андреа Мальдери вместе с Северной Ирландией имеет по 3 очка и возглавляет группу 2 Дивизиона В. Грузия и Венгрия пока не набрали очков.

Сегодня "сине-желтые" сыграют на выезде против Грузии. Начало матча в 19:00.