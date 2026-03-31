Утерли нос Орбану: сборная Украины обыграла Венгрию в отборе на Евро

Для сохранения шансов попасть на Евро-2027 молодежной сборной Украины нужно было обязательно обыгрывать Венгрию на выезде. Команда Унаи Мельгосы с этой задачей справилась.

Впереди у команды еще две очные встречи с прямым конкурентами – Турцией и Хорватией. Благодаря победе над Венгрией возможность поехать на континентальное первенство все еще в руках сборной, сообщает 24 Канал.

Как украинская молодежка сыграла с Венгрией?

"Сине-желтые" владели игровым преимуществом и забивали по разу в каждом из таймов.

Сначала Александр Пищур удачно воспользовался навесом от Ильи Крупского и головой открыл счет во встрече.

Гол Александра Пищура – смотрите видео:

А уже после перерыва роскошный сольный проход завершил голом Геннадий Синчук. Здесь надо отметить также прекрасную работу в борьбе в центре поля Даниила Кревсуна.

Гол Геннадия Синчука – смотрите видео:

Денеш в компенсированное время разговорил счет за хозяев, но это уже не влияло на итог матча. 2:1 в пользу молодежной сборной Украины – мечта о Евро-2027 остается достижимой.

Какая ситуация в группе у молодежной сборной Украины?

После шести матчей украинцы имеют в своем активе 8 очков и теперь в очных противостояниях с Турцией и Хорватией решат свою судьбу. На Евро напрямую отправляется победитель группы, вторая команда попадет в плей-офф.

