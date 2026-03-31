Впереди у команды еще две очные встречи с прямым конкурентами – Турцией и Хорватией. Благодаря победе над Венгрией возможность поехать на континентальное первенство все еще в руках сборной, сообщает 24 Канал.
Как украинская молодежка сыграла с Венгрией?
"Сине-желтые" владели игровым преимуществом и забивали по разу в каждом из таймов.
Сначала Александр Пищур удачно воспользовался навесом от Ильи Крупского и головой открыл счет во встрече.
Гол Александра Пищура – смотрите видео:
А уже после перерыва роскошный сольный проход завершил голом Геннадий Синчук. Здесь надо отметить также прекрасную работу в борьбе в центре поля Даниила Кревсуна.
Гол Геннадия Синчука – смотрите видео:
Денеш в компенсированное время разговорил счет за хозяев, но это уже не влияло на итог матча. 2:1 в пользу молодежной сборной Украины – мечта о Евро-2027 остается достижимой.
Какая ситуация в группе у молодежной сборной Украины?
После шести матчей украинцы имеют в своем активе 8 очков и теперь в очных противостояниях с Турцией и Хорватией решат свою судьбу. На Евро напрямую отправляется победитель группы, вторая команда попадет в плей-офф.
Календарь матчей молодежной сборной Украины:
- 26 сентября, 18:00 Украина – Турция
- 2 октября, 18:00 Украина – Хорватия