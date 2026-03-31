Попереду у збірної ще дві очні зустрічі з прямим конкурентами – Туреччиною і Хорватією. Завдяки перемозі над Угорщиною можливість поїхати на континентальну першість все ще в руках збірної, повідомляє 24 Канал.

Як українська молодіжка зіграла з Угорщиною?

"Синьо-жовті" володіли ігровою перевагою і забивали по разу у кожному з таймів.

Спершу Олександр Пищур вдало скористався навісом від Іллі Крупського і головою відкрив рахунок у зустрічі.

А вже по перерві розкішний сольний прохід завершив голом Геннадій Синчук. Тут треба відзначити також прекрасну роботу у боротьбі в центрі поля Данила Кревсуна.

Денеш у компенсований час розмовив рахунок за господарів, але це вже не впливало на підсумок матчу. 2:1 на користь молодіжної збірної України – мрія про Євро-2027 залишається досяжною.

Яка ситуація в групі у молодіжної збірної України?

Після шести матчів українці мають у своєму активі 8 очок і тепер в очних протистояннях з Туреччиною і Хорватією вирішать свою долю. На Євро напряму вирушає переможець групи, друга команда потрапить у плей-оф.

