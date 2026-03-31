Втерли носа Орбану: збірна України обіграла Угорщину у відборі на Євро
- Молодіжна збірна України перемогла Угорщину з рахунком 2:1 у відборі на Євро-2027, зберігаючи шанс на вихід.
- Після шести матчів в активі українців 8 очок, і попереду вирішальні ігри з Туреччиною і Хорватією.
Для збереження шансів потрапити на Євро-2027 молодіжній збірній України потрібно було обов'язково обігрувати Угорщину на виїзді. Команда Унаї Мельгоси із цим завданням впоралася.
Попереду у збірної ще дві очні зустрічі з прямим конкурентами – Туреччиною і Хорватією. Завдяки перемозі над Угорщиною можливість поїхати на континентальну першість все ще в руках збірної, повідомляє 24 Канал.
Як українська молодіжка зіграла з Угорщиною?
"Синьо-жовті" володіли ігровою перевагою і забивали по разу у кожному з таймів.
Спершу Олександр Пищур вдало скористався навісом від Іллі Крупського і головою відкрив рахунок у зустрічі.
А вже по перерві розкішний сольний прохід завершив голом Геннадій Синчук. Тут треба відзначити також прекрасну роботу у боротьбі в центрі поля Данила Кревсуна.
Денеш у компенсований час розмовив рахунок за господарів, але це вже не впливало на підсумок матчу. 2:1 на користь молодіжної збірної України – мрія про Євро-2027 залишається досяжною.
Яка ситуація в групі у молодіжної збірної України?
Після шести матчів українці мають у своєму активі 8 очок і тепер в очних протистояннях з Туреччиною і Хорватією вирішать свою долю. На Євро напряму вирушає переможець групи, друга команда потрапить у плей-оф.
Календар матчів молодіжної збірної України:
- 26 вересня, 18:00 Україна – Туреччина
- 2 жовтня, 18:00 Україна – Хорватія