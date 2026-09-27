"Будете жевать г*вно": что сказал тренер сборной Украины игрокам перед матчем с Венгрией

Сборная Украины по футболу продолжает свой путь в Лиге наций. В пятницу, 25 сентября, команда провела свой первый официальный матч под руководством нового тренера.

Впервые в истории национальную сборную возглавил иностранец Андреа Мальдера. Перед матчем с Венгрией итальянец дал оригинальную напутственную речь своим подопечным, сообщает YouTube-канал УАФ.

Что сказал Андреа Мальдера

Дебют для нашей команды оказался успешным, ведь Украина победила венгров на выезде (1:0). Одним из героев матча стал Георгий Судаков, который отдал голевую передачу Данилу Сикану.

После игры полузащитник рассказал о своих эмоциях от победы. Среди прочего игрок "Бенфики" вспомнил, что говорил своим подопечным Андреа Мальдера накануне игры.

Тренер предупреждал нас, что будут моменты, когда, как он сказал, мы будем жевать дерьмо. Так и получилось. В моменты было тяжело, особенно в первые 20–25 минут. Но мы выдержали, нашли свой момент, забили, потом еще создавали моменты. Еще есть что делать. Конечно, моменты были очень классные, но мы можем играть лучше. Действительно тяжелый матч и очень важная победа. Я сегодня получил удовольствие от футбола и атмосферы,

– заявил Судаков.

По итогам первого тура группового этапа Лиги наций 2026/2027 Украина возглавила свою группу дивизиона В. Так же три очка имеет Северная Ирландия, тогда как Венгрия и Грузия остались без очков.

Именно против кавказской команды "сине-желтые" и сыграют свой следующий матч в Лиге наций. Матч Грузия – Украина начнется 28 сентября в 19:00 по киевскому времени.