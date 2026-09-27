Вперше в історії національну команду очолив іноземець Андреа Мальдера. Перед матчем з Угорщиною італієць дав оригінальну настанову своїм підопічним, повідомляє ютуб-канал УАФ.

Що сказав Андреа Мальдера

Дебют для нашої команди вийшов успішним, адже Україна перемогла угорців на виїзді (1:0). Одним з героїв матчу став Георгій Судаков, який оформив асист на Данила Сікана.

Після гри півзахисник розповів про свої емоції від перемоги. Серед іншого гравець Бенфіки згадав, про що своїм підопічним говорив Андреа Мальдера напередодні гри.

Нас тренер попереджав, що будуть моменти, коли, як він сказав, ми будемо жувати ла*но. Так і виходило. Було важко моментами, особливо в перші 20-25 хвилин. Але ми перетерпіли, знайшли свій момент, забили, потім ще створювали. Багато ще над чим є працювати. Звичайно, моментам було дуже супер, але ми можемо краще. Дійсно важка гра і дуже важлива перемога. Я сьогодні кайфонув від футболу та атмосфери,

– заявв Судаков.

За підсумками першого туру групової стадії Ліги націй 2026/2027 Україна очолила свою групу дивізіону В. Так само три очки має Північна Ірландія, тоді як Угорщина та Грузія залишаються без балів.

Саме проти кавказької команди "синьо-жовті" і зіграють свій наступний поєдинок в Лізі націй. Матч Грузія – Україна розпочнеться 28 вересня о 19:00 за київським часом.