Украинский тренер, который служил в ВСУ, поздоровался с россиянином: тот ездил в Мариуполь в 2023-м
- Украинский тренер Юрий Вернидуб проиграл с Нефтчи в чемпионате Азербайджана Турану.
- После матча коуч пожал руку российскому тренеру Курбану Бердыеву.
Зимой украинский тренер Юрий Вернидуб нашел новую работу. Бывший наставник Кривбасса отправился заграницу, приняв предложение из Азербайджана.
В начале декабря 2025 года Юрий стал тренером Нефтчи. К сожалению, работа коуча в азербайджанском клубе вызвала немало недовольства среди украинцев, сообщает 24 Канал.
Что натворил Вернидуб?
Позорный инцидент произошел с Вернидубом после матча 23-го тура против Турана. Его команда проиграла 0:1, а после матча украинец пожал руку тренеру соперника.
Им является россиянин Курбан Бердыев. Специалист имеет паспорта как страны-террористки, так и Туркменистана, где родился. К сожалению, Бердыев опозорился в 2023 году.
Как Вернидуб поздравил Бердыева: смотреть видео
Тогда наставник публично поддержал войну против Украины и посетил оккупированный Мариуполь. Там Курбан встретился с террористами из батальона "Эспаньол" прямо на разрушенном россиянами стадионе имени Владимира Бойко.
Бердыев поддержал батальон "Эспаньол" в Мариуполе / фото из открытых источников
Бердыев большую часть своей карьеры провел в России, где тренировал Кристалл, Рубин и Ростов. А уже после начала полномасштабной войны Курбан работал в Сочи и махачкалинском Динамо.
Это уже не первое попадание Вернидуба в скандал в Азербайджане. Сразу после его назначения Нефтчи объявил о начале сотрудничества с московским Локомотивом.
Что известно о тренерской карьере Вернидуба?
- Львиную долю своей карьеры Юрий посвятил Заре, которую возглавлял с 2011 по 2019 годы. Под его руководством луганчане выходили в финал Кубка Украины, завоевывали "бронзу" УПЛ и пять раз добывали путевку в Лигу Европы.
- После этого Вернидуб тренировал Шахтер Солигорск (Беларусь) и Шериф (Молдова). В 2022 году с началом полномасштабной войны против России тренер вернулся на Родину и вступил в ряды ВСУ.
- С 2022 по 2025 годы коуч возглавлял Кривбасс, с которым занимал третье место в УПЛ. В декабре 2025-го коуч возглавил Нефтчи, во главе которого провел 8 матчей.
- На его счету 4 победы, 3 ничьи и одно поражение. После 23-х туров Нефтчи идет седьмым в чемпионате Азербайджана, отставая от еврокубковой снизу на 13 баллов.