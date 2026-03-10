Украинский тренер, который служил в ВСУ, поздоровался с россиянином: тот ездил в Мариуполь в 2023-м

Зимой украинский тренер Юрий Вернидуб нашел новую работу. Бывший наставник Кривбасса отправился заграницу, приняв предложение из Азербайджана.

В начале декабря 2025 года Юрий стал тренером Нефтчи. К сожалению, работа коуча в азербайджанском клубе вызвала немало недовольства среди украинцев, сообщает 24 Канал.

Что натворил Вернидуб?

Позорный инцидент произошел с Вернидубом после матча 23-го тура против Турана. Его команда проиграла 0:1, а после матча украинец пожал руку тренеру соперника.

Им является россиянин Курбан Бердыев. Специалист имеет паспорта как страны-террористки, так и Туркменистана, где родился. К сожалению, Бердыев опозорился в 2023 году.

Тогда наставник публично поддержал войну против Украины и посетил оккупированный Мариуполь. Там Курбан встретился с террористами из батальона "Эспаньол" прямо на разрушенном россиянами стадионе имени Владимира Бойко.



Бердыев поддержал батальон "Эспаньол" в Мариуполе / фото из открытых источников

Бердыев большую часть своей карьеры провел в России, где тренировал Кристалл, Рубин и Ростов. А уже после начала полномасштабной войны Курбан работал в Сочи и махачкалинском Динамо.

Это уже не первое попадание Вернидуба в скандал в Азербайджане. Сразу после его назначения Нефтчи объявил о начале сотрудничества с московским Локомотивом.

Что известно о тренерской карьере Вернидуба?