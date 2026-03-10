На початку грудня 2025 року Юрій став тренером Нефтчі. На жаль, робота коуча в азербайджанському клубі викликала чимало незадоволення серед українців, повідомляє 24 Канал.

Що накоїв Вернидуб?

Ганебний інцидент стався із Вернидубом після матчу 23-го туру проти Турана. Його команда програла 0:1, а після матчу українець потис руку тренеру суперника.

Ним є росіянин Курбан Бердиєв. Спеціаліст має паспорти як країни-терористки, так і Туркменістану, де народився. На жаль, Бердиєв зганьбився у 2023 році.

Тоді наставник публічно підтримав війну проти України та завітав до окупованого Маріуполя. Там Курбан зустрівся із терористами з батальйону "Еспаньол" прямо на зруйнованому росіянами стадіоні імені Володимира Бойка.



Бердиєв підтримав батальйон "Еспаньол" в Маріуполі / фото з відкритих джерел

Бердиєв велику частку своєї кар'єри провів у Росії, де тренував Крісталл, Рубін та Ростов. А вже після початку повномасштабної війни Курбан працював у Сочі та махачкалинському Динамо.

Це вже не перше потрапляння Вернидуба у скандал в Азербайджані. Одразу після його призначення Нефтчі оголосив про початок співпраці із московським Локомотивом.

Що відомо про тренерську кар'єру Вернидуба?