На початку грудня 2025 року Юрій став тренером Нефтчі. На жаль, робота коуча в азербайджанському клубі викликала чимало незадоволення серед українців, повідомляє 24 Канал.
Що накоїв Вернидуб?
Ганебний інцидент стався із Вернидубом після матчу 23-го туру проти Турана. Його команда програла 0:1, а після матчу українець потис руку тренеру суперника.
Ним є росіянин Курбан Бердиєв. Спеціаліст має паспорти як країни-терористки, так і Туркменістану, де народився. На жаль, Бердиєв зганьбився у 2023 році.
Тоді наставник публічно підтримав війну проти України та завітав до окупованого Маріуполя. Там Курбан зустрівся із терористами з батальйону "Еспаньол" прямо на зруйнованому росіянами стадіоні імені Володимира Бойка.
Бердиєв підтримав батальйон "Еспаньол" в Маріуполі / фото з відкритих джерел
Бердиєв велику частку своєї кар'єри провів у Росії, де тренував Крісталл, Рубін та Ростов. А вже після початку повномасштабної війни Курбан працював у Сочі та махачкалинському Динамо.
Це вже не перше потрапляння Вернидуба у скандал в Азербайджані. Одразу після його призначення Нефтчі оголосив про початок співпраці із московським Локомотивом.
Що відомо про тренерську кар'єру Вернидуба?
- Левову частку своєї кар'єри Юрій присвятив Зорі, яку очолював з 2011 по 2019 роки. Під його керівництвом луганці виходили у фінал Кубка України, завойовували "бронзу" УПЛ та п'ять разів здобували путівку в Лігу Європи.
- Після цього Вернидуб тренував Шахтар Солігорськ (Білорусь) та Шериф (Молдова). У 2022 році з початком повномасштабної війни проти Росії тренер повернувся на Батьківщину та вступив до лав ЗСУ.
- З 2022 по 2025 роки коуч очолював Кривбас, з яким займав третє місце в УПЛ. У грудні 2025-го коуч очолив Нефтчі, на чолі якого провів 8 матчів.
- На його рахунку 4 перемоги, 3 нічиї та одна поразка. Після 23-х турів Нефтчі йде сьомим в чемпіонаті Азербайджану, відстаючи від єврокубкової зни на 13 балів.