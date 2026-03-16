Один из скандалов произошел на прошлой неделе после встречи Нефтчи с Тураном. Украинские СМИ обрушились с критикой на Вернидуба из-за рукопожатия с тренером-соперником, сообщает Azerisport.
Что думает Вернидуб о критике?
Проблема в том, что этим коучем был россиянин с туркменским паспортом Курбан Бердыев. Ранее специалист работал в России и возглавлял Рубин, Ростов, Сочи и Динамо Махачкала.
Позже Вернидуб довольно резко ответил на критику со стороны украинцев. Юрий вспомнил свою службу в ВСУ последние четыре года и обесценил свое рукопожатие с Бердыевым.
Мне неинтересно, что пишут в СМИ. Не знаю, сколько паспортов у Бердыева. Насколько я знаю, он туркмен. Короче говоря, каким я был в первый день войны, такой я и сейчас. Те, кто пишут обо мне, пусть скажут, что они сделали в течение четырех лет. Мне 60 лет. Пусть провоцируют столько, сколько хотят. Я в футболе и продолжаю свою работу,
– заявил Вернидуб.
Какой скандал связан с Бердыевым?
Отметим, что Бердыев не просто является тренером с российским паспортом. Курбан публично поддержал войну России против Украины и оккупацию наших территорий.
Наиболее позорным его поступком был приезд в оккупированный Мариуполь в 2023 году. Там Бердыев встретился с террористами из батальона "Эспаньол" и посетил разрушенный стадион имени Бойко.
Что известно о карьере Юрия Вернидуба?
- Большую часть тренерской карьеры Вернидуб посвятил Заре. Луганский клуб Юрий возглавлял с 2011 по 2019 годы и под его руководством команда вышла в финал Кубка Украины и завоевала "бронзу" УПЛ.
- После этого коуч работал в солигорском Шахтере и тираспольском Шерифе. В феврале 2022 года в начале полномасштабной войны против России Вернидуб вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ.
- С 2022 по 2025 годы коуч возглавлял Кривбасс, с которым занимал третье место в УПЛ. В декабре 2025-го коуч возглавил Нефтчи, который решил сотрудничать с московским Локомотивом.
- Во главе азербайджанского клуба Вернидуб провел уже 9 матчей, сообщает Transfermarkt. После 24-х туров Нефтчи идет шестым в чемпионате Азербайджана, отставая от еврокубковой скидки на 11 баллов.