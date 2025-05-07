В Киеве состоится Весенний кубок по футболу для людей с ампутациями: когда и где пройдет турнир
Второй Всеукраинский турнир по ампфутболу уже в эти выходные в Киеве. 10-11 мая на поле УТК им. Виктора Банникова состоится Весенний Кубок "Лиги Дужих" –турнир для тех, кто не позволил травме остановить свою жизнь.
На поле выйдут игроки и игроки, которые потеряли конечности, но сохранили несокрушимую волю, жажду движения и веру в команду. И теперь они будут бороться за главный трофей Весеннего Кубка.
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Анонс соревнования
Уже второй турнир по ампфутболу пройдет в рамках социального проекта Украинской ассоциации футбола "Лига Дужих". В Кубке примут участие восемь команд из разных уголков Украины:
- Киев
- Львов
- Днепр
- Харьков
- Черкассы
- Винница
- Луцк
Впервые турнир пройдет в двух дивизионах - Суперлига (для опытных команд) и Первая Лига (для команд-дебютантов). В низшей лиге сыграют АМП Винница, Днепр Честь-Незламні и Хрестоносці. В свою очередь в высший дивизион входят пять команд:
- Ураган
- МСК Днепр
- Покрова АМП
- Покрова АМП-2
- Шахтер Сталеві
Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на ютуб-канале УАФ, а также на ОТТ-платформе Megogo. УАФ выражает благодарность социально ответственным бизнесам за поддержку турнира.
Лига Дужих– это социальный проект от УАФ, который помогает людям с ампутациями или нарушением функций одной из конечностей вернуться к активной жизни, найти вдохновение через спорт. Проект занимается привлечением новых игроков, созданием команд в городах, организацией соревнований, а также тренировок и подготовкой специалистов.
Что такое ампфутбол
Ампфутбол – это вид спорта для людей с ампутациями или врожденными пороками конечностей. В Украине проживает более 100 тысяч людей с ампутированными конечностями.
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Для многих из них ампфутбол открывает путь к физическому и психологическому восстановлению, возвращению к активной жизни. Игра проходит по следующим основным правилам:
- на поле играют 7 игроков (6 полевых и вратарь)
- полевые игроки должны иметь ампутацию или порок нижней конечности, вратарь - верхней
- полевые игроки передвигаются на костылях без протезов, а вратари играют без костылей
- игра состоит из двух таймов по 25 минут с десятиминутным перерывом
- размер площадки меньше стандартного футбольного поля (60 x 40 метров)
- используются адаптированные правила футбола с акцентом на безопасность игроков
Существуют мужские, женские и миксованные команды. Это динамичный и зрелищный вид спорта, который способствует инклюзии и вдохновляет своим духом борьбы и командной игры.