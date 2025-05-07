На поле вийдуть гравці та гравчині, які втратили кінцівки, але зберегли незламну волю, жагу до руху й віру в команду. І тепер вони боротимуться за головний трофей Весняного Кубка.
До теми Фінанси, нові кадри та заяви Шевченка: підсумки Конгресу Української асоціації футболу
Анонс змагання
Вже другий турнір з ампфутболу пройде у рамках соціального проєкту Української асоціації футболу "Ліга Дужих". У Кубку візьмуть участь вісім команд з різних куточків України:
- Київ
- Львів
- Дніпро
- Харків
- Черкаси
- Вінниця
- Луцьк
Уперше турнір пройде у двох дивізіонах — Суперліга (для досвідчених команд) та Перша Ліга (для команд-дебютантів). В нижчій лізі зіграють АМП Вінниця, Дніпро Честь-Незламні та Хрестоносці. У свою чергу до вищого дивізіону входять п'ять команд:
- Буревій
- МСК Дніпро
- Покрова АМП
- Покрова АМП-2
- Шахтар Сталеві
Пряму трансляцію турніру можна буде переглянути на ютуб-каналі УАФ, а також на ОТТ-платформі Megogo. УАФ висловлює вдячність соціально відповідальним бізнесам за підтримку турніру.
Ліга дужих– це соціальний проєкт від УАФ, який допомагає людям з ампутаціями або порушенням функцій однієї з кінцівок повернутися до активного життя, знайти натхнення через спорт. Проєкт займається залученням нових гравців, створенням команд у містах, організацією змагань, а також тренувань та підготовкою фахівців.
Що таке ампфутбол
Ампфутбол – це вид спорту для людей з ампутаціями або вродженими вадами кінцівок. В Україні проживає понад 100 тисяч людей з ампутованими кінцівками.
Читайте також Шевченко здійснив мрію захисника "Азовсталі", який провів у полоні 771 день
Для багатьох із них ампфутбол відкриває шлях до фізичного та психологічного відновлення, повернення до активного життя. Гра проходить за такими основними правилами:
- на полі грають 7 гравців (6 польових і воротар)
- польові гравці повинні мати ампутацію або ваду нижньої кінцівки, воротар — верхньої
- польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць
- гра складається з двох таймів по 25 хвилин із десятихвилинною перервою
- розмір майданчика менший за стандартне футбольне поле (60 x 40 метри)
- використовуються адаптовані правила футболу з акцентом на безпеку гравців
Існують чоловічі, жіночі та міксовані команди. Це динамічний і видовищний вид спорту, який сприяє інклюзії та надихає своїм духом боротьби та командної гри.