На поле выйдут игроки и игроки, которые потеряли конечности, но сохранили несокрушимую волю, жажду движения и веру в команду. И теперь они будут бороться за главный трофей Весеннего Кубка.

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Анонс соревнования

Уже второй турнир по ампфутболу пройдет в рамках социального проекта Украинской ассоциации футбола "Лига Дужих". В Кубке примут участие восемь команд из разных уголков Украины:

Киев

Львов

Днепр

Харьков

Черкассы

Винница

Луцк

Впервые турнир пройдет в двух дивизионах - Суперлига (для опытных команд) и Первая Лига (для команд-дебютантов). В низшей лиге сыграют АМП Винница, Днепр Честь-Незламні и Хрестоносці. В свою очередь в высший дивизион входят пять команд:

Ураган

МСК Днепр

Покрова АМП

Покрова АМП-2

Шахтер Сталеві

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на ютуб-канале УАФ, а также на ОТТ-платформе Megogo. УАФ выражает благодарность социально ответственным бизнесам за поддержку турнира.

Лига Дужих – это социальный проект от УАФ, который помогает людям с ампутациями или нарушением функций одной из конечностей вернуться к активной жизни, найти вдохновение через спорт. Проект занимается привлечением новых игроков, созданием команд в городах, организацией соревнований, а также тренировок и подготовкой специалистов.

Что такое ампфутбол

Ампфутбол – это вид спорта для людей с ампутациями или врожденными пороками конечностей. В Украине проживает более 100 тысяч людей с ампутированными конечностями.

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Для многих из них ампфутбол открывает путь к физическому и психологическому восстановлению, возвращению к активной жизни. Игра проходит по следующим основным правилам:

на поле играют 7 игроков (6 полевых и вратарь)

полевые игроки должны иметь ампутацию или порок нижней конечности, вратарь - верхней

полевые игроки передвигаются на костылях без протезов, а вратари играют без костылей

игра состоит из двух таймов по 25 минут с десятиминутным перерывом

размер площадки меньше стандартного футбольного поля (60 x 40 метров)

используются адаптированные правила футбола с акцентом на безопасность игроков

Существуют мужские, женские и миксованные команды. Это динамичный и зрелищный вид спорта, который способствует инклюзии и вдохновляет своим духом борьбы и командной игры.