Выход украинки Онофрийчук вызвал неистовство на трибунах: видео безумия фанатов

Недавно в Таллине (Эстония) состоялся чемпионат Европы 2025 по художественной гимнастике. Участие в соревнованиях принимала украинская спортсменка Таисия Онофрийчук.

Местные болельщики аплодисментами встречали титулованную 17-летнюю гимнастку. Один из фанов снял видео с выходом украинки накануне выступления, сообщает 24 канал.

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Безумная поддержка Онофрийчук

Таисия Онофрийчук во второй день чемпионата Европы 2025 боролась за победу в отдельных финалах. А до этого украинская гимнастка выиграла личное многоборье.

Почти каждое появление Таисии сопровождалось громкими аплодисментами болельщиков, которые поддерживали спортсменку. Зрители радостно встречали Онофрийчук.

Видео, как фаны поддерживали Онофрийчук:

Напомним, что 7 июня Таисия Онофрийчук завоевала историческое "золото" для Украины в личном многоборье. Эта медаль стала первой за 28 лет для нашей страны в этой дисциплине.