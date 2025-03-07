Игрок новичка УПЛ забил сумасшедший гол с центра поля в чемпионате Украины: видео суперудара

Дмитрий Шастал лишь зимой присоединился к Левому Берегу, но уже успел стать его важной частью. В матче против Вереса его нестандартное решение полностью себя оправдало.

На днях в чемпионате Украины 2024-2025 продолжаются матчи 20 тура УПЛ. На пятницу была вынесена игра в Киеве, где местный Левый Берег принимал Верес, сообщает 24 Канал.

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Невероятный парашют

Оба клуба не имеют серьезных турнирных задач, однако набрали неплохой ход. Ровенчане выиграли оба матча в 2025 году, тогда как Левый Берег имел три победы и поражение от Шахтера в последних четырех играх.

Фаворитом встречи считался Верес, но подопечным Первака удалось переиграть "красно-черных" благодаря прекрасной реализации. Киевляне превратили два удара в створ ворот в два гола.

Сначала в первом тайме Вовченко помог "аистам", срезав мяч в собственные ворота. А после перерыва крутым мячом отметился новичок Левого Берега Шастал. Хавбек точно пробил с центра поля, поймав вратаря Вереса на выходе.

Видео гола Шастала – с 06:22:

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Таким образом, столичная команда одерживает четвертую победу в последних пяти встречах. Это позволяет Левому Берегу подняться на 10 место и оторваться от зоны переходных встреч на четыре балла.