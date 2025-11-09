Семикратный олимпийский чемпион Виктор Чукарин стал символом невероятной силы духа. 24 Канал подготовил материал о выдающемся спортсмене, который стал абсолютным чемпионом по гимнастике.

Читайте также Предал Украину, – Гутцайт уничтожил вдребезги Ковтуна за смену гражданства

Остался без отца из-за репрессий и прошел 17 концлагерей

Виктор Чукарин родился 9 ноября 1921 года в селе Красноармейское (ныне Крещатицкое – 24 Канал), что в Донецкой области. Вскоре семья Чукариных переехала в Мариуполь. В детстве парень увлекался футболом, греблей и плаванием. Гимнастическими упражнениями занимался на дворовой перекладине, а впоследствии начал посещать школьную секцию, где его тренером был Виталий Поликарпович Попович.

В 1937 году семья Чукариных пережила тяжелую потерю. За письмо к румынским родственникам репрессировали Чукарина-старшего. В нем он просил родственников помочь продуктами, ведь семья страдала от голода. Убийство отца стало тяжелым ударом для 16-летнего Виктора и всей семьи, ведь мать осталась одна с тремя детьми.

После окончания школы юный гимнаст поступил в Мариупольский металлургический техникум, откуда впоследствии перевелся в Киевский техникум физической культуры. В 1940 году 19-летний Чукарин стал чемпионом Украины и получил звание мастера спорта СССР.

Выступление Виктора Чукарина / фото Львовской ОГА

Карьера гимнаста оборвалась в 1941 году, когда началась немецко-советская война. Выпускника техникума физкультуры зачислили в артиллерийскую часть и отправили на фронт. Во время боев возле Черкасс Виктор получил ранение в голову и попал в плен.

Будущий олимпийский чемпион прошел через 17 концлагерей, в том числе ад печально известного Бухенвальда. В конце войны пленных вместе с Виктором погрузили на заминированную баржу и отправили в открытое Балтийское море. Благодаря англичанам, которые их увидели, баржа не взорвалась, а Чукарин вернулся домой.

Триумфальное возвращение в спорт

После концлагеря 24-летний мужчина весил всего 40 килограммов. Нечеловеческие условия содержания в плену повлияли на внешность спортсмена. Даже родная мать с первого взгляда не узнала сына. Никто не верил, что Виктор сможет вернуться в спорт.

Сильно ослабленный он все же возобновил тренировки. Благодаря невероятной силе духа Чукарин смог сделать невероятное. Ежедневные тренировки и правильное питание позволили ему восстановить форму. Виктор переехал во Львов, где поступил в местный институт физкультуры. Параллельно с учебой и тренировками он подрабатывал дворником и грузчиком.

Виктор Чукарин сумел вернуться в спорт / фото из открытых источников

В 1946 году принял участие в чемпионате СССР по спортивной гимнастике, где занял 12 место. Вопреки скептикам в 1948 году стал чемпионом в упражнениях на брусьях, а в 1949 году абсолютным чемпионом СССР. Но настоящий триумф ожидал атлета впереди.

Абсолютный чемпион Олимпийских игр

В 1952 году состоялись летние Олимпийские игры, где впервые выступила сборная Советского Союза. Виктор Чукарин поставил перед собой задачу получить золотую медаль. Несмотря на полученную накануне травму – разрыв сухожилия, украинец превзошел все ожидания. 31-летний спортсмен завоевал шесть наград: четыре золотые и две серебряные. В том же году немецкий журнал признал Чукарина лучшим гимнастом мира. В 1954 году на соревнованиях в Риме Виктор Иванович стал абсолютным чемпионом мира.

Олимпийский чемпион Виктор Чукарин / фото Getty Images

На следующие Олимпийские игры 1956 года Виктор Чукарин ехал с одной целью – одержать победу. 35-летний ветеран завоевал три золотые медали, одно "серебро" и одну "бронзу".

Олимпийские игры-1956 в Мельбурне стали последними в спортивной карьере гимнаста. На пике славы Чукарин решил завершить выступления и перешел на тренерскую работу.

Виктор Чукарин с наградами / фото Украинский интерес

Не соблазнился на приглашение в Москву и остался во Львове

Двукратный абсолютный чемпион Олимпийских игр при жизни был скромным и тихим человеком. Знаменитого на весь мир спортсмена приглашали в Москву, соблазняя условиями и должностями. Однако Виктор Иванович остался во Львове.

В 1963 году Чукарин стал доцентом кафедры гимнастики Львовского института физической культуры, а в 1971 году возглавил ее. Он воспитал более 20 мастеров спорта, в том числе чемпиона Олимпийских игр-1980 Богдана Макуца.

В 1972 году Виктор Иванович получил звание заслуженного тренера Украины и был тренером олимпийской сборной СССР.

Виктор Чукарин на тренерской должности / фото НОК Украины

Сердце выдающегося чемпиона остановилось 25 августа 1984 года. Виктор Чукарин покинул этот мир в возрасте 62 лет. Семикратного чемпиона Олимпийских игр похоронили на Лычаковском кладбище во Львове, где установили бронзовый памятник работы Ярослава Чайки.

Памятник Виктору Чукарину во Львове / фото Ukraine History

Во Львове, который стал родным для Виктора Чукарина, именем знаменитого гимнаста назвали улицу в Сиховском районе и установили памятную доску на фасаде Львовского государственного университета физической культуры. А в немецком городе Домбостон еще при жизни лучшего гимнаста в мире его поклонники обустроили музей.